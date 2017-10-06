2017.10.06 軟體更新，請大家自行取用囉！
- 4K Slideshow Maker 1.6.2.948 輕鬆製作有移動效果的幻燈片影片
- 4K Stogram 2.3.3.1386 下載備份 Instagram 的好工具，好圖片快速一次收藏
- 4K Video Downloader 4.3.2.2215 高畫質4K影片下載工具
- 4K Video to MP3 2.3.2.843 將影片轉換成 MP3 音樂格式
- Absolute Uninstaller 5.3.1.23 支援批次卸載的軟體移除工具
- AdwCleaner 7.0.3.1 解決首頁綁架、莫名工具列、惡意廣告等問題
- AllDup 4.0.35 重複檔案刪除工具，進階搜尋一網打盡
- AlwaysMouseWheel 3.81 滑鼠不受上下層限制，每一層都可以滾滾滾
- Any Video Converter 6.1.9 免費的影音轉檔工具，便利的裁切、翻轉與視訊效果
- AOMEI Partition Assistant 6.5 免費的分割、合併、調整磁區大小軟體
- Auburn Earnings Notifier 1.13 收益通知工具，Auburn 定時彈出視窗通知你
- AutoHideDesktopIcons 2.92 自動隱藏桌面圖示與工具列，還我乾淨的桌面
- AutoHideMouseCursor 2.32 滑鼠鼠標自動隱藏，想到什麼隱藏的理由嗎？
- Automatic Screenshotter 1.08.1 螢幕定時拍照截圖，功能超完整應用
- Bandicut 2.8.1.363 無損裁切影片快速又方便
- Bandizip 6.10 免費的壓縮軟體新選擇，支援新的zipx壓縮格式
- BoxCryptor 2.18.646 雲端檔案加密應用，跨平台多雲端空間支援
- BurnAware Free 10.6 介面清爽簡單的燒錄工具（檔案/音樂/MP3/影片/ISO/藍光）
- CCleaner 5.35.6210 系統清淨機（附加CCleaner Enhancer增強版）
- CentBrowser 2.9.4.39 接近完美的瀏覽器，若給滿分就沒進步空間啦！
- ChrisPC DNS Switch 3.60 快速更改 DNS 小工具，自動清除 DNS 快取
- ChrisPC Free VideoTube Downloader 9.9.29 網路影音YouTube批次下載工具
- ChrisPC Win Experience Index 4.80 讓 Win8、Win10 重現電腦性能跑分
- Chrome Cleanup Tool 22.124.0 軟體移除工具解決 Chrome 異常、惡意程式等等問題
- Clover 3.4.0 為您的 Windows Explorer 插上翅膀，自動整合系統視窗成多頁籤模式
- CPU-Z 1.81 檢測CPU資訊
- CrystalDiskInfo 7.1.1 漂亮的報表顯示您的硬碟現狀
- CrystalDiskMark 5.2.2 硬碟效能速度檢測
- DesktopOK 4.76 桌面圖示永遠不怕亂
- Don't Sleep 4.12 防止電腦待機或關機的小工具
- Dr.Web CureIt! 9 值得信賴的免安裝掃毒工具（20171004）
- Driver Booster 5.0.3 驅動程式有更新嗎？定期檢測的小幫手
- DUMo 2.11.0.63 硬體驅動程式更新檢查工具
- ExperienceIndexOK 1.25 傳統系統效能跑分不死，就是愛這一味
- FastStone Image Viewer 6.4 優質的圖片瀏覽推薦及批次圖片轉檔工具
- File & Image Uploader 7.6.2 免費空間批次上傳
- Firefox Portable 56.0 繁體中文免安裝版
- FolderVisualizer 7.2 資料夾空間大小總整理，抓出佔據空間的兇手
- FontViewOK 4.51 方便的字型預覽工具，沒安裝的字型也能預覽唷！
- FreeFileSync 9.3 檔案同步免費軟體
- Geek Uninstaller 1.4.4.117 支援64bit的軟體移除工具，一點也不輸Revo Uninstaller
- Glary Disk Cleaner 5.0.1.130 簡單實用的系統垃圾清理工具
- Glary Tracks Eraser 5.0.1.99 隱私清理專用工具，安全更加有保障
- Glary Utilities 5.85 功能強大的系統管理幫手
- GOM Audio 2.2.10.0 免費、簡單、便捷的音樂播放軟體
- Gom Player 2.3.19.5276 一款值得擁有的影音播放器
- Google Chrome Portable 61.0.3163.100 Google瀏覽器免安裝版
- HDDExpert 1.15.0.31 硬碟健康檢測，請注意資料的安全
- Homedale 1.70 無線網路輔助工具，持續監控訊號的強弱
- Honeyview 5.25 多視窗瀏覽模式的圖片瀏覽器，超好用！
- Howard E-mail Notifier 1.53 Outlook、Hotmail、Gmail 收信專用通知工具
- HWiNFO 5.58 功能完善的硬體檢測工具
- IObit Advanced SystemCare Free 10.5.0 專家級的系統清理與優化軟體
- IObit Malware Fighter 5.3.0 免費的即時防護軟體，拒絕惡意程式
- IObit Smart Defrag 5.7.0 隨時待命的重組軟體
- IObit Uninstaller 7.0.2 軟體移除就是要乾乾淨淨，支援 Win8 應用程式移除
- IObit Unlocker 1.1.2 強制解除無法刪除的檔案與資料夾
- iTools 3.4.2.2 三代大進擊！免帳號快速安裝 APP、手機搬家、備份還原等新功能
- Junkware Removal Tool 8.1.4 首頁綁架、莫名工具列的解決方法
- KCleaner 3.2.7.90 擁有自動模式的高效率清理軟體
- Kinza Browser 3.9.1 來自日本基於 Chromium 開發的瀏覽器，內建滑鼠手勢、超級拖曳等實用功能
- KiTTY 0.70.0.1 比 PuTTY 更好用的 SSH/Telnet 連線管理工具
- KMPlayer 4.2.2.3 超強的影音播放（+112款面板）
- LibreOffice 5.4.1 取代微軟 Office 的最佳免費文書工具
- Malware Hunter 1.45.0.422 惡意軟體獵人，附加系統優化調整與清理功能
- Maxthon 4.9.5.1000 遨遊瀏覽器免安裝中文版
- McAfee Stinger 12.1.0.2511 免費病毒檢測工具
- Mcool 3360 透明、輕巧、極簡音樂播放器（概念版、經典版）
- MediaHuman Audio Converter 1.9.6.4 方便快速的音樂轉檔工具，支援原結構輸出
- MediaHuman YouTube to MP3 Converter 3.9.8.16 如何將 YouTube 轉 MP3
- MEGAsync 3.1.4 MEGA空間電腦同步工具
- Mem Reduct 3.2.2 輕量化記憶體清理工具，自動化清除佔用的記憶體
- MPC-BE 1.5.1.2755 經典迷你 Media Player Classic 影音播放器 Black Edition 版本
- NetSetMan 4.5.1 切換網路設定一點都不麻煩
- NetWorx 6.0.3 即時監看網路流量
- Notepad++ 7.5.1 超強文書編輯
- oCam 421.0 方便的螢幕擷圖與錄影工具（oCam 11.5 免安裝版）
- Opera 48.0.2685.35 免費 VPN 無線上網，最新翻牆功能設定，體驗上網的速度感（OperaDev 50.0.2729.0）
- Paint.NET 4.0.19 號稱免費的Photoshop精簡版
- Pale Moon 27.5.0 不改變使用Firefox的習慣，改變的是速度！
- PicPick 4.2.6 螢幕截圖的熱門工具，眾多玩家推薦軟體
- PointerStick 2.88 簡報時的得力助手，來一根方便的指揮棒吧！
- PortScan 1.63 實用的網路工具，網路服務掃描、區網內裝置掃描、Ping工具與速度測試
- PotPlayer 1.7.3795 繁體中文免安裝 - 把KMPlayer幹掉的影音播放器
- Privacy Eraser Free 4.29.0.2400 隱私清理不留痕跡
- Process Lasso 9.0.0.402 智能效能調整，維持電腦最佳狀態
- Q-Dir 6.71 多視窗的檔案總管
- Quick Search 5.29.1.105 快速搜尋檔案，更精確的搜尋
- QuickTextPaste 3.61 超方便的貼上工具，結合指令與符號功能
- Razer Cortex Game Booster 8.3.20.524 電腦加速來玩遊戲吧！
- Registry Repair 5.0.1.86 登錄檔清理修復工具，包含歷史紀錄還原功能
- Royal 1.59 簡單實在又迷你RSS閱讀器
- Rufus 2.17 最簡單的方式製作開機隨身碟
- Slimjet 15.1.4.0 風之影瀏覽器，基於 Blink 引擎開發的高速智能瀏覽器
- Smartget 1.54 論壇下載必備工具！免費空間上傳下載超級助手！
- SMPlayer 17.10.0.0 MPlayer為核心的播放軟體，支援Windows與Linux
- SoftPerfect WiFi Guard 2.0.0 網路安全守護，偵測陌生的連線裝置
- Software Update 5.43.0.39 軟體更新檢查工具
- Speccy 1.31.732 檢視電腦的硬體資訊
- Spotify 免費聽音樂！最豐富的線上音樂資料庫（免安裝版 1.0.64.399）
- SRWare Iron 61.0.3200 注重保護用戶隱私與安全的 Chromium 瀏覽器
- SUMo 5.3.7.370 檢查電腦軟體是否有新版本，免安裝的也可以唷！
- SynciOS 6.2.3 iOS同步軟體，免用 iTunes 也能輕鬆同步檔案
- Tablacus Explorer 17.9.17 支援頁籤與滑鼠手勢的強悍的檔案總管工具
- TapinRadio 2.07.4 世界網路廣播隨你聽，更支援即時錄音功能
- TeamViewer 12.0.83369 突破網管封鎖的遠端桌面遙控
- TeamViewer QuickSupport 12.0.83369 TeamViewer QS被控端連線軟體
- uTorrent 3.5.0 build 44090 下載速度很快的BT工具
- Vivaldi 1.12.955.38 瀏覽器新選擇，Opera 開發者的後續之作，使用者至上完美表現
- VSO Downloader 5.0.1.49 線上影音隨看隨下載，方便的影音下載工具！
- W10Privacy 2.5.0.1 系統進階調整實戰工具，Windows 10 完勝修改大全
- Windows MPlayer 379955
- Windows 微軟免費惡意軟體移除工具 5.48 版（KB890830）
- WinToUSB 3.7 安裝光碟 ISO/WIM/ESD/SWM/VHD 轉 USB 超實用工具
- Wise Auto Shutdown 1.63 排程自動關機、重啟電腦、登出、休眠
- Wise Care 365 4.72 全方面的電腦檢測，天天關心您的電腦！
- Wise Disk Cleaner 9.56 介面友善的系統清理工具，還有系統瘦身功能！
- Wise Driver Care 2.1.908 驅動程式升級與備份管理
- Wise Folder Hider 4.22 隱藏檔案與資料夾，雙層級的密碼保護（專業版 4.22）
- Wise Force Deleter 1.46 刪不掉的檔案我來幫幫你！強制移除正在使用的檔案資料
- Wise Program Uninstaller 2.13 軟體徹底移除不留痕跡
- Wise Registry Cleaner 9.47 電腦登錄檔清潔工
- Wise Reminder 1.27 記事小幫手！當老闆的總是要有個小秘書
- XMedia Recode 3.3.7.4 專門設計為手機影片轉檔的工具
- XnConvert 1.75 XnView獨立的圖片批次處理工具
- XnView 2.42 免費的看圖軟體、影像轉檔專家
- XnViewMP 0.87 免費好用的看圖軟體，且支援Unicode（有繁體語系囉！）
- Yandex Browser 17.9.1.768 安全隱私兼顧的瀏覽器，動態桌布與無邊框的美好體驗！
- 【Android】Facebook Lite 輕量版，省資源、省空間、省流量（apk下載）
- 百度音樂 BaiduMusic 11.0.0 超優質音樂播放器（千千靜聽 TTPlayer）
- 茄子快傳 SHAREit 4.0.6.177 電腦與手機傳輸檔案更便利！
- 驅動人生7 DriveTheLife 7.0.5.10 驅動程式褓母級專家
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取