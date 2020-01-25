Paint.NET 這套軟體非常的特別，常常有人將他比喻為免費版的 Photoshop，也有人說是超級強大的小畫家，無論是哪一種比喻，都可以深深傳達這套軟體的功能性，在尚未使用之前，就可以感受到是一套很實在的免費軟體，而且有方便的圖層管理功能，內建的效果也不少。之前曾經有幾個版本無法免安裝，現在最新版本免安裝已經可以執行了，真的是太棒囉！
這軟體比喻為Photoshop精簡版，光是選單的部分就讓人感覺非常簡易，沒有太複雜的樹狀結構，想要的功能也很容易就從選單內找到，我想就方便性而言非常的適合大家。而且一些該有的功能都不少，無論是畫筆、油漆桶、打字以及簡單的幾何圖形，基本的功能使用上沒有任何的困難度，而且程式執行速度流暢，算是一個很方便的編輯工具，推薦大家使用唷！
本軟體需要安裝 Microsoft's .NET Framework 3.5 SP1
免安裝版：
Paint.NET 3.5.10.7z（Uploading下載）
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安裝版：
Paint.NET 4.2.8.zip（DOTPDN下載）
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Paint.NET 4.2.8.zip（1DRV下載）
Paint.NET 4.2.8.zip（MEDIAFIRE下載）
Paint.NET 4.2.8.zip（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：9.85 MB