Paint.NET 這套軟體非常的特別，常常有人將他比喻為免費版的 Photoshop，也有人說是超級強大的小畫家，無論是哪一種比喻，都可以深深傳達這套軟體的功能性，在尚未使用之前，就可以感受到是一套很實在的免費軟體，而且有方便的圖層管理功能，內建的效果也不少。之前曾經有幾個版本無法免安裝，現在最新版本免安裝已經可以執行了，真的是太棒囉！

這軟體比喻為Photoshop精簡版，光是選單的部分就讓人感覺非常簡易，沒有太複雜的樹狀結構，想要的功能也很容易就從選單內找到，我想就方便性而言非常的適合大家。而且一些該有的功能都不少，無論是畫筆、油漆桶、打字以及簡單的幾何圖形，基本的功能使用上沒有任何的困難度，而且程式執行速度流暢，算是一個很方便的編輯工具，推薦大家使用唷！

本軟體需要安裝 Microsoft's .NET Framework 3.5 SP1

http://www.getpaint.net/

免安裝版：
Paint.NET 3.5.10.7z（Uploading下載）
Paint.NET 3.5.10.7z（本站下載）
檔案大小：4.38 MB

安裝版：
Paint.NET 4.2.8.zip（DOTPDN下載）
Paint.NET 4.2.8.zip（GOOGLE下載）
Paint.NET 4.2.8.zip（1DRV下載）
Paint.NET 4.2.8.zip（MEDIAFIRE下載）
Paint.NET 4.2.8.zip（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：9.85 MB

Paint.NET 4.2.8 號稱免費的 Photoshop 精簡版 相關文章

訪客留言

Paint.NET 4.2.8 號稱免費的 Photoshop 精簡版 參考資料

Paint.NET v4.0.21 繁體中文版 - 專業水準的免費影像處理軟體 - 免費軟體之家
Paint.NET 雖是開放原始碼的免費軟體，但卻是一套極有專業水準的影像處理軟體，舉凡圖層、濾鏡效果、圖片特效、圖片裁切等多種實用且專業的功能一應俱全，而且支援眾多外掛程式，再加上它的畫面與 Adobe Photoshop 長得很像，因此有人將它譽為 Photoshop ...
Paint.NET：免費的PhotoShop精簡版 | 軟體下載,CDROM軟體下載推薦網
根據傳言，這是一套將來微軟要用來取代其原本內建的「小畫家」。 不過它跟目前大家熟知的「小畫家」，其兩者間的功能可說是天壤之別。乍看之下，Paint.NET就如同一套極有專業水準的影像處理軟體，舉凡圖層的處理、濾鏡效果、圖片特效、圖片裁切 ...
Paint.NET 大畫家4.0.5288.36565 免安裝繁體中文版(4.10 ...
Paint.NET - 大畫家，聽過微軟小畫家嗎？沒錯！這個軟體之所以被台灣網友稱為「大 畫家」，其實是有點搞笑的成份在，但因為這個大學生所組成的軟體開發團隊，其 ...
Paint.NET - Free Software for Digital Photo Editing
Paint.NET is free image and photo editing software for computers that run Windows.
Paint.NET 3.0.1：免費的PhotoShop精簡版 - 電腦軟件及系統問題Q&amp;A - 大眾論壇 HK-PUB Forum - 港澳台人氣討論區
Paint.NET 3.0.1：免費的PhotoShop精簡版 http://www.sendspace.com/file/uvbhk9 Paint.NET 就是Windows內建的小畫家下一代版本，由微軟和華聖頓大學合作，利用C#和GDI extensions所開發出來的加強版小畫家，計畫在未來的Windows中取代現有的小畫家程式。
Paint.NET - 维基百科，自由的百科全书
Paint.NET是使用.NET Framework開發，適用於Windows的開放原始碼點陣圖形 編輯軟件。Paint.NET最初是一個華盛頓州立大學的學生專案，而Paint.NET則發展成 ...
《Paint.Net 3.35免安裝繁體中文版》加強版小畫家、精簡版PhotoShop - 就是教不落
原本傳說這套Paint.Net是要取代掉Windows中的小畫家，不過隨著Windows 7的出現，應該 暫時不會取代，不過這是一套免費的軟體，也可被稱為精簡版的PhotoShop功能以一般人來說已經非常的齊全，如果你還在用小畫家，不如換用Paint.Net吧～
Paint.NET - Wikipedia
paint.net is a freeware raster graphics editor program for Microsoft Windows, developed on the .NET Framework. paint.net was originally created by Rick ...
支援圖層的免費繪圖軟體推薦：Paint.NET Portable 免安裝中文版下載，好用的圖片編輯軟體(Photoshop 精簡版) 4.0.5288 ...
好用的免費繪圖軟體推薦下載 Paint.NET Portable《免安裝綠色版推薦下載》：Paint.NET 是一款好用的免費繪圖軟體，除了支援圖層的繪圖功能之外，此軟體也可以拿來當成圖片、照片編輯器使用，具有修圖軟體的功能，就像是Photoshop的縮小版，操作上相當簡單 ...
Paint.NET v4.0.13 免費繪圖軟體（繁體中文版） _ 重灌狂人
2016年12月14日 ... 之前曾經介紹過Artweaver、Paint.COM…等，還有網路版的Sumo Paint繪圖工具， 都是相當出色、好用的免費繪圖軟體。而另外這個Paint.NET也是 ...