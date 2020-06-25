UnHackMe 專門設計用來檢測和清除 Rootkits 的安全工具

電腦不只是怕病毒，更是怕一些後門程式常駐在電腦裡面，有時候是防毒軟體不能發掘的，這時候大家可以透過 UnHackMe 這款工具來檢測自己的電腦，這是一款專門設計用來檢測和清除 Rootkits 的安全工具，能夠清除各種木馬、病毒、蠕蟲、廣告軟體、後門、間諜軟體與鍵盤記錄軟體，其實我們電腦裡面總是會安裝很多軟體，有很多東西是我們所不熟悉的，那些有危害更不容易被知道，那就趕快收下這款限時免費的工具，來替電腦檢測一下囉！

UnHackMe 專門設計用來檢測和清除 Rootkits 的安全工具

△ 軟體的安裝板與免安裝版都替大家準備好囉～可以到文末直接下載，限時免序號也在檔案內囉！開啟軟體後點選右下角的 Register Now!

UnHackMe 專門設計用來檢測和清除 Rootkits 的安全工具

△ 輸入檔案內的軟體序號，點選 Register 應該就可以註冊成功囉！

UnHackMe 專門設計用來檢測和清除 Rootkits 的安全工具

△ 使用方式非常簡單，就是點選 Scan and Fix! 開始進行掃描（或是直接按 F5）。

UnHackMe 專門設計用來檢測和清除 Rootkits 的安全工具

△ 掃描需要一小段時間'，大家就有耐心的等等吧～

UnHackMe 專門設計用來檢測和清除 Rootkits 的安全工具

△ 完成之後有分八個階段的項目，包含有應程式、沒用的軟體、開機啟動、瀏覽器外掛與服務等等，一個步驟接著一個步驟來處理，建議大家還是稍微看一下內容再處理囉！

https://greatis.com/unhackme/

免安裝版：
UnHackMe 11.80.7z（GOOGLE下載）
UnHackMe 11.80.7z（1DRV下載）
UnHackMe 11.80.7z（MEDIAFIRE下載）
UnHackMe 11.80.7z（RAPIDGATOR下載）
UnHackMe 11.80.7z（MEGA下載）
檔案大小：16.43 MB

安裝版：
UnHackMe 11.80.zip（GOOGLE下載）
UnHackMe 11.80.zip（1DRV下載）
UnHackMe 11.80.zip（MEDIAFIRE下載）
UnHackMe 11.80.zip（RAPIDGATOR下載）
UnHackMe 11.80.zip（MEGA下載）
檔案大小：24.02 MB

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