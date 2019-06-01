大家在工作時最不想遇到比對文件的工作，尤其當螢幕不夠大的時候，所有的視窗都堆疊在一起，不同視窗切換來切換去，點下面的視窗又蓋到上面的視窗，又要縮小視窗才能點回原本視窗，大家有遇過這樣的困擾嗎？這時候推薦大家使用 AlwaysMouseWheel 這款工具，搞不好就能解決這樣的困擾，只要滑鼠在哪一個視窗上面，就算是在底層的視窗，也能夠透過滾輪來移動捲軸唷！

上圖為圖片的示意圖，這樣應該更清楚明白了吧！此外也有自動提升視窗至前景的設定，以往要透過點及滑鼠才能完成的動作，現在也能透過滾動滑鼠來搞定，這款工具實在是很適合常常需要比對文件的朋友唷！

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