手機是大家每天都在使用的，手機資料也會累積的越來越多，這時候就需要透過 Aiseesoft MobieSync 手機電腦管理工具來管理，同時支援 Android 與 iOS 系統，能方便管理手機的照片檔案、影音檔案、音樂檔案、聯絡人資訊、訊息等等資料，尤其照片整理更需要這類工具，絕對比直接使用檔案總管方便許多，現在這款工具限時免費當中，大家可以趁此收下這款工具唷！

△ 進入活動頁面之後輸入名稱信箱，打勾之後送出。

△ 之後去信箱收信之後，就可以取得活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體之後會跳出註冊視窗，試用版本有檔案數量的限制，點選 Register 來註冊。

△ 貼上剛剛所取得的活動序號，點選 Activate 來啟動，應該就可以順利啟動囉！

△ Aiseesoft MobieSync 支援 iOS 與 Android 手機，不過 Android 連線比較麻煩，必須要開啟開發者模式，就照著跳出來的提示做，開啟 USB 偵錯與 USB 安裝程式的權限。

△ 連線之後就可以看到手機基本的資訊，Aiseesoft MobieSync 可以同時連接不同手機，支援不同手機的資料傳輸，也支援備份與還原。

△ 可以查看管理所有圖片檔案。

△ 管理音樂檔案。

△ 管理影片檔案。

△ 通常聯絡人都很少備份到電腦，可以趁此備份一下。

△ 此外還有鈴聲製作與 HEIC 圖片轉檔功能，這樣實用的手機管理工具，希望大家會喜歡囉！

https://www.aiseesoft.com/mobiesync/

免安裝版：

MobieSync 2.2.6.7z（GOOGLE下載）

MobieSync 2.2.6.7z（1DRV下載）

MobieSync 2.2.6.7z（MEDIAFIRE下載）

MobieSync 2.2.6.7z（RAPIDGATOR下載）

MobieSync 2.2.6.7z（MEGA下載）

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