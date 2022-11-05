GeekerPDF

PDF 要修改內容可以修改嗎？可以！一般要透過 Adobe Acrobat 付費軟體才能修改，不過最近小編發現 GeekerPDF 這款一樣專業的 PDF 編輯工具，目前正推出限時免費活動 ( 原價要 29.99 美金 )，支援所有需要的 PDF 編輯功能，例如：PDF 編輯、PDF 轉檔、PDF 頁面調整、新增浮水印、簽名、加入背景等，還沒有 PDF 編輯軟體的不用花大把錢，也能輕鬆編輯，趕快趁限時免費活動收藏下來吧。另一款 PDFelement 編輯工具是小編自己常用的 PDF 編輯工具，一起推薦給各位啦。

限時免費活動網址：https://thesoftware.shop/geekerpdf-review-download-discount-coupon-giveaway/

PDF 編輯工具

首先到文章後方下載本次的軟體 GeekerPDF，安裝並開啟後，點擊 GeekerPDF 右上角的登陸按鈕。

PDF 合併

然後直接貼上本次限時免費活動序號：R2SO00-23D686-D2FF72-F95C-A5FE04

PDF 轉 Word

按下提交後就可以看到啟用成功的畫面啦，本次的序號是 30 天的授權，解鎖付費版全功能。

PDF 轉 PPT

透過 GeekerPDF 我們能夠新增文字、圖片，文字大小、顏色、字體通通都可以修改，就像在 Word 打字一樣簡單。也有各種類型的注釋可以新增到 PDF 文件中，像是浮水印、繪製形狀等功能。

PDF OCR 辨識

GeekerPDF 的 PDF 編輯功能如上圖，有編輯圖片及文字、新增文字、新增圖片、新增浮水印、新增背景頁、新增頁腳、編碼、裁切。

PDF 加密

註解的部分可以畫螢光筆、畫下底線、加入矩形、圓形、塗鴉等。

PDF 壓縮

如果需要調整 PDF 頁面順序、加入空白頁、替換頁面、拆分頁面等也沒問題。

PDF 轉檔

保護功能有 PDF加密和解密、加入 PDF 手寫簽名。

GeekerPDF

需要 PDF 轉檔功能則有 PDF 轉 Word、PPT、Excel 及 圖片。

GeekerPDF

如需要合併多個 PDF 文件則可以點擊工具頁籤，當然也包含分割 PDF 文件、OCR、PDF 壓縮。整體來說 GeekerPDF 就是一款非常全面的 PDF 工具，連結放在下方，各位趕緊收下來吧。

https://www.geekersoft.com/geekersoft-pdf-editor.html

免安裝版：
GeekerPDF.7z（GOOGLE下載）
GeekerPDF.7z（1DRV下載）
GeekerPDF.7z（MEDIAFIRE下載）
GeekerPDF.7z（RAPIDGATOR下載）
GeekerPDF.7z（MEGA下載）
檔案大小：8.21 MB

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