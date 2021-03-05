不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

各種節慶都有各種優惠，現在是國際三八婦女節，替大家送上最多人敲碗的 Windows 10 Pro 完整教學！之前分享過多次 Windows 10 Pro 優惠價格，原以為台幣 310 元的價格已經夠低了，這次替大家實測的價格只有台幣 255 元，而且是 Windows 10 專業版，不是 Windows 10 家用版唷！真的可以用台幣不到 300 元的價格購入 Windows 10 Pro，這次替大家完整實測了從加入購物車、折扣碼、結帳、下載、安裝到啟動的流程，確確實實的從國外購入的序號，在台灣正式的啟動成功，這些步驟提供給大家參考囉！

從國外購入的序號合法嗎？

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

為什麼只替大家實測呢？那推薦購買嗎？之前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

Windows 10 Pro 不到 300 元哪裡買？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這次替大家實測購買的是 Windows 10 Pro（走這裡），其實 MMORC 這次還有很多軟體優惠，不過最划算的應該就是 Windows 10 Pro，其他優惠會在文末一併提供給大家！進入頁面後可以看到原價是 15.29 美金，Add Cart 加入購物車。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ Place Order 繼續。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這時候到輸入折扣碼的階段，原本的金額是 15.29 美金，請輸入 TWF40 的折扣碼，點選後方的 Apply Coupon 繼續。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 折扣後的金額是 9.17 美金，相當於台幣 255 元，不到台幣 300 元的價格，付款方式有 PayPal、信用卡等等，請大家選擇適合自己的結帳方式來付款，在下方輸入信箱之後，點選 Confirm And Place Order 來付款，付款流程就不多說，直接繼續到付款結束之後的流程。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 結帳之後會先停在 Payment Processing 的階段，這時候稍微等一下之後再重新整理頁面，等看到 Successful Payment 之後就可以點選下方的 Extract Your Key 來取得序號。如果一直停留在 Payment Processing 的階段，可以從網頁右下角 Live Chat 與客服聯繫，或是透過 support@mmorc.com 的客服信箱來處理。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 進入下一個畫面之後，請再點一次 Extract Your Key，之後就會看到 Windows 10 Pro 的序號囉！也請大家趕快把序號存起來，因為在我這次實測之後，我的信箱並沒有收到任何的訂單編號、軟體序號之類的，所以請大家要自己記錄一下訂單編號與取得的 Windows 10 Pro 序號，若是有問題的話也比較好追蹤唷！

去哪裡下載 Windows 10 Pro 安裝光碟？

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

在本站我都推薦使用 Windows ISO Downloader 來下載 Windows 10 的正版安裝光碟，下載後會是 ISO 影像檔案，請透過燒錄軟體燒成 DVD，或是透過 USB 的方式來安裝，USB 安裝的方式可以參考 WiNToBooticWinToFlashUNetbootinWinToUSBWinToHDD 或 Rufus 幾款軟體，都可以將 ISO 檔案轉成開機碟或是硬碟，我自己是最推薦使用 WinToFlash，因為現在太多電腦已經沒有光碟機了，提供給大家參考囉！

Windows 10 Pro 安裝啟動流程教學

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 光碟開機之後，就會進入 Windows 10 的安裝程序，我下載的光碟是綜合版本，所以選擇 Windows 10 專業版來安裝。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後就會自動完成安裝程序，我在安裝過程中沒有要我輸入序號，若是有的話輸入剛剛所取得的序號即可，或是等 Windows 10 安裝完成之後，再依照下面的步驟來啟動。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 持續安裝中，這裡完全就是耐心等待即可。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 安裝完成會重新開機，第一次開啟 Windows 10 需要一些來準備，不過真的只要幾分鐘就好了！

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「變更產品金鑰」。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛所購入的序號填寫進去之後下一步。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 之後再點選「啟用」繼續。

不到 300 元 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！但是我還得再重申一次，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 MMORC 的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要在 MMORC 購買便宜序號就請大家自行斟酌，這樣的序號也只能在一台電腦全新安裝使用，並不支援升級唷！

MMORC 還有哪些優惠呢？

Windows 10 作業系統
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro TWF40 $9.94 這裡買
Office 文書軟體
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Microsoft Office 2019 Pro Plus TWF56 $31.79 這裡買
Microsoft Office 2019 Home & Students $48.74 這裡買
Microsoft Office 2016 Pro Plus $24.5 這裡買
系統與文書組合
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key TWF56 $37.79 這裡買
Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $20.24 這裡買
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $29.16 這裡買
其他軟體優惠
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global TWF40 $10.2 這裡買
McAfee Antivirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global $19.19 這裡買
McAfee LiveSafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global $30.77 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.59 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1 Year 3 Devices Digital code Global $17.39 這裡買
ESET NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $11.39 這裡買
ESET Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.03 這裡買
AdLock 2020 5 Devices 1 Year Digital Code Global $11.75 這裡買

國際三八婦女節優惠！台幣 255 元的 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程教學 相關文章

訪客留言

國際三八婦女節優惠！台幣 255 元的 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程教學 參考資料

2021 Windows 10 專業版怎麼買？如何啟動？ | 綠色工廠
38 婦女節特別優惠！Windows 10 專業版只要台幣 238 元購買實測，Windows 10 Pro 哪裡買便宜,Office 2016 哪裡買便宜,Office 2019,Windows 10 Pro 序號優惠,Windows 10 HomeWindows 10 Pro 要去哪裡買比較便宜？我們在微軟官網上面查到，一套 Win 10 專業版 ... ...
Mobile01 熱議 - 國外 300 元的便宜 Windows 10、Office 2019 序號能買嗎？ - TechMoon 科技月球
國外便宜 Windows 10 序號 如果你本人是在德國境內，那麼，在某些國外網站上所購買的便宜 Windows &amp; Office 序號可能就是合法能使用的。因為在德國，這些 OEM 的序號是合法可以被轉售使用的。 但經過微軟內部法務與檢測團隊確認，G2Deal 所販售的序號皆不是德 ...
免費贈品 – 頁34，共44 – 免費資源網路社群
PDF to EPUB 將PDF轉為電子書格式，限時免費下載 P DF To ePUB 轉檔軟體是由DNAML公司所開發的產品，能將PDF文件快速轉檔為電子書（eBook）格式，而ePUB格式能夠更方便被 iPad、iPhone、iPod Touch、Sony Reader 等裝置所使用，目前DNAML正在贈送 PDF To ePUB 軟體 ...
將PDF轉換成EPUB電子書- 免費在線PDF轉檔工具，無需會員 ...
超簡單易用的PDF轉EPUB工具，完全免費，只需要上傳PDF，轉換完成後即可下載EPUB文件。能準確保留內容和格式，無需註冊，完全免費。
PDF轉檔軟體 – 頁2，共2 – 免費資源網路社群
First PDF 是一款免費 PDF 轉檔軟體，可以將無法編輯的 PDF 轉成可以編輯的 Word、Text（純文字）或是圖片格式（JPEG、PNG、TIFF），對於時常會接觸到 PDF 文件的朋友來說是個相當方便的工具。不同於一般類似的軟體，First PDF 的操作介面簡單，且能夠 ... ...
Windows 10 怎樣買最划算？到底要不要買 OEM 隨機版？ - 就是教不落
阿湯不定期都有在分享 Windows 10 及 Office 的相關優惠折扣碼購買，其實買起來很划算，雖然是 OEM 隨機版，我們今天就來稍稍的討論一下，Windows 10 究竟應該怎麼買最划算，又應該要買一般的版本還是便宜的 OEM 隨機版？阿湯也會在文內列出幾種購買 ...
CleverPDF 線上免費 PDF 轉檔工具包，支援 PDF 轉 Word、Pages、Numbers、Keynote | 綠色工廠
CleverPDF 免費 PDF 轉檔工具網站和 PDF Candy、iLovePDF 與 Smallpdf 轉檔網頁的功能大致都差不多，但 CleverPDF 還多了可以轉 iWork 的格式，像是 PDF 轉 Pages、PDF 轉Numbers、PDF 轉 keynote，有使用 MacBook 的朋友對於這三種格式都不陌生，Windows 和 ...
ReadEra - pdf, epub, word 書籍閱讀器- Google Play 應用程式
ReadEra — 圖書閱讀器可以免費離線閱讀PDF, EPUB, 微軟WORD (DOC, DOCX, RTF), Kindle (MOBI, AZW3), DJVU, FB2, TXT, ODT 和CHM 格式。 無廣告在沒有&nbsp;...
EPUB轉PDF - 將電子書轉換為PDF - PDF Converter
使用此免費轉換器可輕鬆將電子書EPUB和MOBI檔案轉換為PDF。
購買 Windows 10 專業版 + Office 2016 專業版 1000 元有找，這麼便宜還要用盜版嗎？ - 就是教不落
在台灣購買 Windows 10 Home 家用版或是 Windows 10 Pro 專業版價格都不算低，家用版大約是 4000 左右，而專業版在 5000 左右，而 Office 2016 家用版也大約要 4500 左右，如果自己組裝電腦要安裝作業系統加文書軟體等於額外要再花費 8 千 ~ 1 萬，還記得阿湯先前 ...