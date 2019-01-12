Revo Uninstaller 2.0.6 軟體移除就是要徹底！清理遺留的垃圾

2019-01-12 05:43:45 哇哇 0 0


擔心軟體移除得不夠乾淨嗎？那就讓 Revo Uninstaller 來助我們一臂之力，很多軟體安裝之後很難移除，或是你無法移除乾淨，若你常常安裝與下載軟體的話，就會遇到很多的遺留垃圾，這時候就必須使用專用的軟體移除工具，讓每次的軟體移除更加徹底。除了幫我們移除軟體之外，還會幫我們掃描電腦上是否有相關的檔案及登錄檔是可供刪除的，除此之外，它還提供了一些實用工具，例如：自動啟動管理員、垃圾檔案清理器、瀏覽清理器、永久性刪除…等。


選取要移除的軟體後會先建立還原點，這點是非常不錯的，還原點建立成功才會繼續移除的步驟，這時候就開始軟體本身的移除步驟，請大家要手動完成。



軟體移除之後可以看到視窗中的掃描變成黃色的，這時候就接續來掃描軟體所遺留的垃圾檔案等等。



掃描後大家可以自己再次確認，若沒有問題的話就全部選擇後刪除，軟體移除就大功告成。

http://www.revouninstaller.com/

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