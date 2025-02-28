限時免費 Hasleo Disk Clone Pro 4.9.0 高效率多功能的硬碟複製軟體，保護您的重要數據！

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硬碟如何拷貝？作業系統如複製？Hasleo Disk Clone Pro 是一款功能強大且易於使用的磁碟複製軟體，由 Hasleo 公司所開發。它可以幫助用戶在 Windows 環境下快速、安全地進行硬碟或分割區的複製和拷貝作業。主要功能包含有系統複製、硬碟複製與磁區複製，不支援儲存成影像檔案，所以只要是拷貝的作業，Hasleo Disk Clone Pro 這款軟體都能滿足您的需求。Hasleo Disk Clone Pro採用先進的技術，可確保複製過程中保持高速運行。即使是在較大的硬碟上，複製作業也能在短時間內完成。

Hasleo Disk Clone Pro 硬碟拷貝

△ 這次限時免費的安裝版與序號都打包在文末了，可以直接到文末下載。軟體安裝後，從右上角選單找到 Register。

Hasleo Disk Clone Pro 硬碟拷貝

△ 貼上這次的活動序號，點選 Register 啟動。

Hasleo Disk Clone Pro 硬碟拷貝

△ 看到以上畫面代表順利註冊成功。

Hasleo Disk Clone Pro 硬碟拷貝

△ Hasleo Disk Clone Pro 擁有簡潔明了的操作介面，即使是對於初學者來說，也可以輕鬆上手。主要功能包含有 System Clone 系統拷貝、Disk Clone 硬碟複製與 Partition Clone 磁區複製，只需幾個步驟就可以完成硬碟或磁區的複製工作。希望對大家有幫助囉！

https://www.easyuefi.com/disk-clone/disk-clone-home.html

安裝版：
Hasleo Disk Clone Pro 4.9.0.7z（1DRV下載）
Hasleo Disk Clone Pro 4.9.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Hasleo Disk Clone Pro 4.9.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Hasleo Disk Clone Pro 4.9.0.7z（MEGA下載）
Hasleo Disk Clone Pro 4.9.0.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：26.78 MB

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2025 高效能硬碟備份救星！Hasleo Disk Clone Pro 一鍵搞定硬碟複製、分割區移轉，守護珍貴資料不留遺憾！
哇哇
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2025-02-28
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2025 高效能硬碟備份救星！Hasleo Disk Clone Pro 一鍵搞定硬碟複製、分割區移轉，守護珍貴資料不留遺憾！ 相關文章

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