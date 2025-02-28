2024 年 7 款最佳免費 SSD 克隆軟體 Hasleo Disk Clone 由 EasyUEFI 發布，是一款適用於 Windows 11/10/8/7/Vista 的免費一體式磁碟複製軟體，可協助您快速有效地將作業系統遷移到另一個 SSD，將磁碟複製到另一個，或將一個分割槽克隆到另一個分割槽。

【Steam 限免】2024 最新限時優惠免費遊戲！365款每日更新、推薦 ... 為大家整理 2024 年 Steam 每日限時免費或折扣的遊戲，玩家必須抓緊時間在活動期間內下載或購買，錯過了就等下次囉！. 限時免費的 Steam 遊戲不保證終生免費 ，可能隨時改變成收費狀態，因此下載前請確認是否為活動期間免費，再進行購買或下載唷！. ★ 若 ...

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(2024) Top5 最簡易的硬碟對拷軟體 2024年5月22日 — Active@ Disk Image 是一個軟體包，支援用戶創建和恢復磁碟映像。 可用於備份硬碟或SSD 上的資料，在系統出現故障時提供一種方便的方式來保護重要檔案。