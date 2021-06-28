備份不難，就怕沒有備份！Ashampoo Backup Pro 14 價值台幣 1299 元的備份軟體限時免費，大家絕對不能錯過，雖然目前最新版本是 Ashampoo Backup Pro 15，不過功能上也非常的齊全，也是非常實用的版本！此款支援硬碟、磁碟區的備份，基本的全備份、差異備份與增量備份功能都不缺，具備有排程備份功能，也具備有備份版本控管，若你現在電腦都還沒有備份的話，那先用這款來試試看吧！

△ 到文末下載安裝檔案，開始執行安裝程序。

△ 安裝完成後進行 Ashampoo 的帳號登入。

△ 接著輸入密碼完成登入，沒有帳號的話就趕快註冊一個囉！

△ 登入帳號之後就可以順利啟用成功囉！

△ Ashampoo Backup Pro 14 相比其他備份軟體來說，我覺得該有的功能都有，設定上也比較簡易，需要設定的就是備份的磁區或是硬碟、要備份去哪裡、備份排程與需要保留版本等等，就來實際操作一次備份給大家參考，首先建立一個備份計畫。

△ 能備份的目的地除了本機的硬碟之外，還支援 Dropbox、Google Drive、OneDrive 等等的雲端硬碟，以備份工具來說算是非常的好，只要雲端空間是足夠的，代表備份就能直接上雲端囉！

△ 不過以備份速度來看，當然還是備份在硬碟是最快速的。

△ 設定一個備份計畫的名稱。

△ 可以備份整個硬碟，當然也能被備份指定的資料夾，我個人是建議備份整個硬碟，當系統或是硬體發生問題的時候，就可以整個一起還原唷！

△ 設定要備份的硬碟。

△ 看是否設定加密備份，如果資料很重要的話建議開啟唷！

△ 壓縮備份可以節省比較多的空間，這也會建議大家使用壓縮備份。

△ 我覺得備份工具有版本設定是最好的，可以自動刪除過去不要的備份，也可以保存一定的備份數量，如果每天都備份的話，又設定保存數量 30 的話，等於過去 30 天每天都有備份的資料可以挽回，不過要節省空間的話建議搭配增量備份來使用。

△ 設定每次備份的時間點。

△ 備份完成後可以設定信箱寄送報告唷！

https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/1559/security-software/backup-pro-14

安裝版下載：

Ashampoo Backup Pro 14.zip（GOOGLE下載）

Ashampoo Backup Pro 14.zip（1DRV下載）

Ashampoo Backup Pro 14.zip（MEDIAFIRE下載）

Ashampoo Backup Pro 14.zip（MEGA下載）

檔案大小：92.83 MB