File Synchronize 檔案同步 資料夾複製

檔案複製是資料保護的第一步，只要將原有資料複製到另外一顆硬碟，就達到了最基本的資料保護，更進階就是使用檔案同步的工具，File Synchronizer 就是一款很簡單很方便的檔案同步工具，自動幫你比對兩個資料夾的檔案差異，很輕鬆地就可以同步檔案，坦白說比檔案複製還要可靠，而且這款工具還有多種同步模式可以使用，若你也常常需要同步兩個資料夾的檔案，這個工具可以試試看唷！

File Synchronize 檔案同步 資料夾複製

使用上非常簡單，左右兩邊各去載入一個資料夾，Analyze 之後就會列出檔案列表，我們先看看 View / Mode 有幾個不同的選項，包含有 Synchronize（同步）、Clone Folder 1（拷貝第一個資料夾）、Clone Folder 2（拷貝第二個資料夾）、New Files（新檔案）、Newer Files（有更新的檔案）、Older Files（舊檔案）、Larger Files（比較大的檔案）與 Smaller Files（比較小的檔案），選定模式之後，下方還有不同的 Action 選項可以操作，若是不熟悉的話可以多操作幾次看看唷！

https://www.karaosoft.com/ProductDetails_FileSynchronizer.aspx

免安裝版：
File Synchronizer 4.2.1.7z（GOOGLE下載）
File Synchronizer 4.2.1.7z（1DRV下載）
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檔案大小：2.19 MB

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