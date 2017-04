好康的限時免費來也~EaseUS 2017 復活節限時免費的活動,免費的軟體有 EaseUS EverySync Pro 文件同步工具、EaseUS MobiSaver for iPhone Pro 檔案救援、EaseUS MobiSaver for Android Pro 檔案救援、EaseUS Data Recovery Wizard for Windows Pro 檔案救援與 EaseUS Todo PCTrans Pro 電腦資料轉移,總價值約 229 元美金,換算台幣也將近 6800 元,不把握機會嗎?

△ 取得限時免費軟體很簡單,拿槌子去敲彩蛋就可以了!一共有五款軟體以及一個 40% 的購買優惠券。△ EaseUS EverySync Pro 是檔案同步工具,可以與雲端、FTP 或是電腦不同目錄的同步。

序號:QP27Y-93BFN-NI4GP-KY7SF-3Q4R2

安裝版:檔案大小:25 MB免安裝版:(開啟 bin\EverySync.exe)檔案大小:23.11 MB△ EaseUS MobiSaver for iPhone Pro 是 iOS 的檔案救援工具,其實不少人會在 iPhone 遺失檔案,這類軟體需求度頗高。詳細使用介紹可以參考: EaseUS MobiSaver Free iPhone、iPad專用檔案救援工具,不怕資料不見啦!

序號:ZNXHZ-4JSZ2-4V6E7-X1WZH-CKDXX

安裝版:檔案大小:25.17 MB免安裝版:(開啟 bin\MobiSaverUI.exe)檔案大小:20.33 MB△ EaseUS MobiSaver for Android Pro 是 Android 的檔案救援工具,若是有遺失或誤刪檔案的話可以使用此工具,不過似乎比較少詢問 Android 的檔案救援。

序號:A16HG-D36JI-MER5L-7BL6J-CVLMK

安裝版:檔案大小:21.12 MB免安裝版:(開啟 bin\EMS4Android.exe)檔案大小:19.44 MB△ EaseUS Data Recovery Wizard for Windows Pro 是 Windows 上的檔案救援工具,若是有遺失或誤刪檔案的話可以使用此工具,使用介紹請參考: 檔案誤刪、檔案遺失該怎麼辦?EaseUS Data Recovery Wizard 9.5 輕鬆完成檔案救援,介面簡潔輕鬆操作

序號:Z7UTX-IHKTL-Z4QCI-X1G3I-SSY6B

安裝版:檔案大小:16.13 MB免安裝版:(開啟 DRW.exe)檔案大小:8.53 MB△ EaseUS Todo PCTrans Pro 是電腦間移轉資料的方便工具,換電腦時轉移資料會簡單許多,使用介紹請參考: EaseUS Todo PCTrans PRO 電腦資料轉移神之手!換電腦交換資料時的必備工具

序號:KF3LW-8UVRM-JMYX8-QS4NC-L5X7E

安裝版:檔案大小:5.09 MB免安裝版:(開啟 PCTrans.exe)檔案大小:3.77 MB