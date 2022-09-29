手機的檔案可以救援嗎？坦白說難度是比較高的，若萬一真的有遇到手機檔案遺失的情況，可以試試看 Apeaksoft Android Data Recovery 手機檔案救援工具，功能上與電腦救援檔案是差不多的，不過更多了聯絡人、訊息、訊息附件、通話紀錄、WhatsApp、WhatsApp 附件、圖庫、影片與音頻的檔案救援，我只能說大家還是要養成備份的好習慣，檔案遺失不一定都有機會被救到，手機更是！現在 Apeaksoft Android Data Recovery 正在限時免費中，要趁機收下的朋友們上車囉！

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的名字與信箱，同意隱私條款之後點選 Get Now。

△ 接著應該就可以取得一年份的軟體授權。

△ 請去剛剛輸入的信箱取的活動序號，軟體免安裝版請到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，將剛剛取得的序號貼入，之後點選註冊即可。

△ 註冊成功會看到以上通知。

△ 這款工具還有包含有破損 Android 手機數據恢復與 Android 資料備份與還原，不過需要不同的序號去啟用，這次活動只有取得 Android 數據恢復的部分。

△ 手機必須連結電腦才可以使用，因此需要開啟開發人員模式，並且啟用 USB 偵錯，這個步驟每台手機會稍有不同，請大家自己操作。

△ 能救援的類型包含有聯絡人、訊息、訊息附件、通話紀錄、WhatsApp、WhatsApp 附件、圖庫、影片、音頻與檔案等等，選取要救援的檔案類型後下一步繼續。

△ 之後會要再開啟 USB 安裝的功能，會幫你安裝 FoneGo 的工具。

△ 接下來 FoneGo 會要求存取聯絡人、存取通話紀錄、存取簡訊與存取記憶體的權限。

△ 掃描比較花時間，這時候要慢慢等待，我以照片檔案為範例，掃描後就會看到手機裡的所有照片。

△ 檔名顯示文字的代表是已經刪除的檔案，也就是可以被救援的檔案，只要勾選後點選右下角的「恢復」就可以開始救援檔案。

△ 接著就是選取要存檔的地方，檔案救援就大功告成囉！

https://www.apeaksoft.com/android-data-recovery/

免安裝版：

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