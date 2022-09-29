Android 手機檔案救援工具

手機的檔案可以救援嗎？坦白說難度是比較高的，若萬一真的有遇到手機檔案遺失的情況，可以試試看 Apeaksoft Android Data Recovery 手機檔案救援工具，功能上與電腦救援檔案是差不多的，不過更多了聯絡人、訊息、訊息附件、通話紀錄、WhatsApp、WhatsApp 附件、圖庫、影片與音頻的檔案救援，我只能說大家還是要養成備份的好習慣，檔案遺失不一定都有機會被救到，手機更是！現在 Apeaksoft Android Data Recovery 正在限時免費中，要趁機收下的朋友們上車囉！

限時免費：https://www.apeaksoft.com/special/giveaway/android-data-recovery/

Android 手機檔案救援工具

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的名字與信箱，同意隱私條款之後點選 Get Now。

Android 手機檔案救援工具

△ 接著應該就可以取得一年份的軟體授權。

Android 手機檔案救援工具

△ 請去剛剛輸入的信箱取的活動序號，軟體免安裝版請到文末下載。

Android 手機檔案救援工具

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，將剛剛取得的序號貼入，之後點選註冊即可。

Android 手機檔案救援工具

△ 註冊成功會看到以上通知。

Android 手機檔案救援工具

△ 這款工具還有包含有破損 Android 手機數據恢復與 Android 資料備份與還原，不過需要不同的序號去啟用，這次活動只有取得 Android 數據恢復的部分。

Android 手機檔案救援工具

△ 手機必須連結電腦才可以使用，因此需要開啟開發人員模式，並且啟用 USB 偵錯，這個步驟每台手機會稍有不同，請大家自己操作。

Android 手機檔案救援工具

△ 能救援的類型包含有聯絡人、訊息、訊息附件、通話紀錄、WhatsApp、WhatsApp 附件、圖庫、影片、音頻與檔案等等，選取要救援的檔案類型後下一步繼續。

Android 手機檔案救援工具

△ 之後會要再開啟 USB 安裝的功能，會幫你安裝 FoneGo 的工具。

Android 手機檔案救援工具

△ 接下來 FoneGo 會要求存取聯絡人、存取通話紀錄、存取簡訊與存取記憶體的權限。

Android 手機檔案救援工具

△ 掃描比較花時間，這時候要慢慢等待，我以照片檔案為範例，掃描後就會看到手機裡的所有照片。

Android 手機檔案救援工具

△ 檔名顯示文字的代表是已經刪除的檔案，也就是可以被救援的檔案，只要勾選後點選右下角的「恢復」就可以開始救援檔案。

Android 手機檔案救援工具

△ 接著就是選取要存檔的地方，檔案救援就大功告成囉！

https://www.apeaksoft.com/android-data-recovery/

免安裝版：
Apeaksoft Android Data Recovery 2.0.76.7z（GOOGLE下載）
Apeaksoft Android Data Recovery 2.0.76.7z（1DRV下載）
Apeaksoft Android Data Recovery 2.0.76.7z（MEDIAFIRE下載）
Apeaksoft Android Data Recovery 2.0.76.7z（RAPIDGATOR下載）
Apeaksoft Android Data Recovery 2.0.76.7z（MEGA下載）
檔案大小：38.01 MB

限時免費 Apeaksoft Android Data Recovery 2.0.76 手機檔案救援工具 相關文章

訪客留言

限時免費 Apeaksoft Android Data Recovery 2.0.76 手機檔案救援工具 參考資料

EaseUS 台灣官方網站|免費的Android 資料恢復軟體- EaseUS ...
易我科技免費版的Android數據恢復軟體協助用戶從安卓手機中還原丟失的聯絡 ... STEP 3: 從你的Android裝置上復原檔案: 用戶可以輕鬆地找到想要救援的資料。
Apeaksoft MobieTrans 繁體中文免安裝版，iPhone 管理工具好用嗎？ | Po3C
iPhone 檔案如何管理？限時免費 Apeaksoft MobieTrans iOS 電腦管理工具,iPhone 裡的照片和音樂如何整理？透過 iPhone 的手機螢幕整理感到很難受嗎？其實 iOS、iPhone 與 iPad 的電腦管理工具很多，不知道大家是否已經有上手的一款呢？這次要跟大家分享的是 ... ...
資料檔案不小心刪除了怎麼救？Do Your Data Recovery Pro ...
TCDraftPost 相關文章日本【HARBS】。宇宙最強的美味蛋糕，肥死也甘願2011-08-19 2008。日本。Day 4 --&amp;gt; 大須+名古屋城2008-03-27 日本【福砂屋】。
iMyFone D-Back (Android) 2.5.5 中文版- 安卓檔案救援軟體 ...
安卓檔案救援軟體- iMyFone D-Back (Android)，主要功能有安卓檔案救援、檔案還原、從Google備份 ... 等等，也能夠從已損壞或凍結的Android手機或平板救援資料。 ... Come with the highest success rate of Android data recovery. ... 格式工廠（FormatFactory）- 免費萬用多媒體轉檔工具，可以把所有影片轉&nbsp;...
EaseUS 軟件 4 月限時「低至半價」優惠!! 再免費送你 EaseUS Video Editor 1 個月試用 - 電腦領域 HKEPC Hardware - 全港 No.1 ...
???? 限時免費： 只要在 EaseUS Facebook 粉絲專頁按讚即可免費獲得 1 個月的 License ( 原價為 NT$930 ，HK$235 )，數量有限，送完即止 ???? 特別優惠： 原價 NT$2,480 ( HK$625 ) ，6 折後只需 NT$1,488 ( HK$375 ) 其他軟件優惠 ???? EaseUS Data Recovery Wizard ...
如何在Android手機上救援丟失的檔案？ - Bitwar Data Recovery
基於這個現象，我們推出了先進的Android手機檔案救援軟體——Bitwar Android Data Recovery。如果您想要從Android手機中拯救已刪除的檔案，那麼，您需要&nbsp;...
最佳Android檔案救援應用推薦 - Bitwar Data Recovery
您是否清楚瞭解如何救援因刪除，病毒攻擊或Android更新而丟失的檔案？這裡有一款 ... 它還是存在的。您必須盡快採用最佳Android檔案救援應用程式將其救回。
sid&#39;s why and how :: 로봇이래
당신은 너무 흔하고 뻔한 것에 쉽게 싫증내는 비주류 지향입니다. 매일 똑같은 광경이 펼쳐지는 멜로 드라마, 매일 똑같이 성형한 연예인들이 나오는 TV 광고, 매일 똑같은 멜로디와 창법의 발라드 노래, 당신에겐 모두 짜증나는 것들입니다.
Practice makes perfect.
하루 연습을 안하면 본인이 알고, 일주일 연습을 안하면 감독이 알고, 한달을 연습 안하면 관중이 알아챈다고 했다. 당신은 지금, 몇 일동안 놀았습니까?
http:Hybridego.net &lt;Ho Cheol Jeon&gt; :: grep 사용법
grep 사용법 출처 : http://redcrow.co.kr/tag/unix 3.1 grep 명령어 grep : 파일 전체를 뒤져 정규표현식에 대응하는 모든 행들을 출력한다 ...