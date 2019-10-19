iPhone 原畫質照片無容量限制備份到 Google 相簿

很多人使用 iPhone，依照我自己的觀察，長期 iPhone 用戶對於 Google 服務的黏著度不是太高，相片備份通常也走 iCloud 還是比較方便，只是照片多了之後還是得走到付費一途！而現在 iPhone HEIC 原畫質照片可以沒有容量限制地同步到 Google 雲端相簿，這樣一來暫時會是一個非常好的 iPhone 照片備份方案，而且不用花費一毛錢，為什麼這麼佛心呢？以往 Google 相簿的無限儲存空間是會幫你存放壓縮過的圖片，所以不會限制空間大小，不過若是要存原圖就會佔據自己的雲端空間；我大膽假設 Google 對於 iPhone HEIC 原畫質照片還沒有很完善的轉檔技術，因此現階段才可以讓 iPhone 無容量限制的同步原畫質圖片，那未來會如何呢？我也不知道！我只能說如果 iPhone 用戶有用 Google 相簿的習慣，那不妨就給他通通備份上去吧！

iPhone 相機設定高效率照片

能無限備份的是 HEIC 檔案格式的照片，因此必須先將平常拍照儲存的照片格式改成高效率照片。

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△ 設定 > 相機 > 格式

iPhone 原畫質照片無容量限制備份到 Google 相簿

△ 選擇「高效率」的儲存格式。

全新安裝 Google 相簿

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△ Google 相簿並非 iOS 預設安裝的 APP，我相信很多人都不會裝，這時候請到 App Store 去搜尋並且安裝，開啟之後登入自己的 Google 帳號，首次使用就會有設定，請務必開啟「備份與同步處理」，然後選擇「高畫質（免費無限儲存空間）」的備份，這樣設定就完成囉！

已經安裝過 Google 相簿的設定方式

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△ 已經安裝過 Google 相簿的話，開啟後點選左上角喚出選單，之後點入設定。

iPhone 原畫質照片無容量限制備份到 Google 相簿

△ 選擇第一個備份與同步處理。

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△ 首先一樣是務必開啟「備份與同步處理」，然後選擇上傳大小，選擇「高畫質（免費無限儲存空間）」的備份，這樣設定就完成囉！

iPhone 原畫質照片無容量限制備份到 Google 相簿

△ 之後回到 Google 相簿起檢查從 iPhone 上備份的 HEIC 圖片，這真的是原大小、原格式與原畫質唷！

為什麼 iPhone HEIC 原畫質照片可以無限備份到 Google 相簿呢？步驟教學 相關文章

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