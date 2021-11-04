想要臨時分享「高畫質」照片給朋友，除了 Google 雲端硬碟之外，有沒有更好用的方式？以前攝影師可能會用 Flickr，不過現在 Flickr 也需要收費了，最近小編發現一款非常好用的替代工具 Folio.ink，無須登入、完全免費使用、不壓縮圖片品質，而且朋友也可以共同上傳照片，還可以幻燈片播放，有分享相機原始畫質照片的需求，Folio.ink 是一款非常好用的工具，趕快來體驗看看！

進入 Folio.ink 首頁後，直接把要分享的照片，拖移到畫面中就可以上傳啦，完全不需要登入。

上傳後就能夠看到分享連結，第一個連結僅限觀看，第二個連結還具有編輯功能，具備管理相簿的功能，可以新增、移除照片。

如果想要照片能夠用原始畫質來瀏覽，可以把第一個開關打開（Allow polling 上方），上傳的照片會保留 90 天自動移除，非常適合跟朋友出遊的情境，下載完也不用移除、更不會佔用 Google 雲端硬碟空間，時間到就會自動清除。

上圖則是瀏覽介面，透過滑鼠滾輪就能夠切換照片，整個介面和體驗就現在電腦用圖片瀏覽器一樣，載入非常快速、順暢。

點擊圖片就可以下載到電腦囉！整體來說，有在用相機的朋友，傳照片用 LINE 或 Messenger 絕對是會被壓縮畫質的，這時候 Folio.ink 就是一個非常好用的工具，上傳後丟一個連結，朋友就能輕鬆瀏覽、下載高畫質照片啦！連結放在下方，趕快收藏起來吧。

傳送門：Folio.ink