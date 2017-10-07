若是有常常關注紛絲團的朋友們，應該都知道我最近改用了 Vivaldi 瀏覽器，坦白說其實頗不賴的，不過不知道為什麼附加元件常常莫名通通消失（只有我遇到嗎？），整體上其實還是頗推薦的！這次要分享的 CentBrowser 瀏覽器我覺得更棒，他是基於 Chromium 所開發的瀏覽器，當然還有更多的改進，包含有內建的超級拖曳功能、記憶體優化、頁籤多功能設定、滑鼠手勢、老闆鍵、QRCode 產生器、多帳號頁籤，在安全隱私上也更加分，完全合乎我個人的基本需求，真的非常接近滿分啦！
內建記憶體最佳化功能，包含有擴充功能單一處理程序，以及記憶體自動清理功能。（記憶體優化也可以參考：【密技】Chrome 啟用分頁捨棄功能，徹底解決狂吃記憶體的困擾）
分頁設定相當多，真的類似於專業的分頁工具，甚至可以調整最小的寬度大小，設定各種狀況下開啟頁籤的方式。
滑鼠手勢功能完整，也可以自己定義每個滑鼠手勢的動作，設定軌跡的寬度與顏色。
超級拖曳功能非常的方便，背景開啟連結是我最需要的功能，甚至快速地複製網址到剪貼簿或是下載檔案。
可以開啟 QRCode 功能，當滑鼠到網址列右側的 QRCode 小圖示，就會跳出大的 QRCode 可以方便掃描，譬如說手機也要開啟同樣網址，掃描可以馬上完成。
多帳號登入功能，其實是開啟隱私模式的新視窗。
書籤列自動隱藏功能，讓你在上網時有最佳的視窗大小，要使用書籤時滑鼠移過去就會自動彈出來。
CentBrowser 在功能設定上真的很豐富，不管是滑鼠、頁籤等功能都有滿足到我的需求，等於又可以少裝好幾個附加元件，再加上有經過優化調整，隱私上更加安全有保障，身深怕用過之後就回不去了，Vivaldi 會被拋棄嗎？
http://centbrowser.com/
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