Imageglass 7.0.7.26 輕量圖片瀏覽器，簡易風格設計師款

2019-09-07 06:51:20 9M87

Imageglass 輕量化圖片瀏覽器


你平常都用內建的圖片瀏覽器嗎？今天小編要跟大家分享一款名為「Imageglass」的圖片瀏覽器，它支援 JPG、PNG、SVG、HEIC、WebP、RAW 等超過 70 種圖片格式，是一款免費開源的輕量化看圖工具，支援設定 0～10 個圖片快取，能夠明顯提高圖片載入速度，如果覺得目前手邊的圖片瀏覽器太過肥大、開啟速度太慢，可以試試這款輕量化的圖片工具喔！ 你也可以參考：JPEGView 簡單的圖片瀏覽軟體，還有方便的影像調整功能

Imageglass

△ 目前這款 Imageglass 只支援 Windows 系統，文末有免安裝、安裝版可以下載，開啟後可以選擇語言，令人驚訝的是，竟然支援了繁體中文，實在是太讚啦！

圖片瀏覽器推薦

△ 開啟前會有四個簡單的問題，最後一個會問你要不要設為預設圖片瀏覽工具，直接按完成就可以跳過啦，重點是用的習慣再說囉！

Imageglass

△ 小編最喜歡這款 Imageglass 圖片瀏覽器的原因是，在瀏覽圖片的時候，可以直接在最上端看到解析度、圖片大小、日期、路徑、時間等，所有資訊會直接顯示出來，不用再點其它視窗，就可以看到大致上的圖片資訊。

看圖工具推薦

△ 再來是工具列，Imageglass 可以對圖片做基本的旋轉、垂直旋轉、水平旋轉，瀏覽模式的切換等。

速度快的看圖工具

△ 也可以用顏色工具，來吸取圖片中的顏色。圖片瀏覽器本身，也有許多主題、顏色可以更換，是一款非常現代化的看圖工具～

Imageglass 有中文嗎

△ 最後也支援多張圖片的瀏覽、幻燈片播放等，如果要調整 0~10 的圖片快取，來提升圖片讀取速度，可以直接再右上方的位置點擊三條橫槓，找到「設定」>「圖片」就可以調整圖片快取數目啦，安裝版本只有 13.8MB，免安裝版本只有 14.4 MB，輕量化、快速的圖片瀏覽工具，趕快下載起來吧！

免安裝版：
ImageGlass 7.0.7.26.7z（GOOGLE下載）
ImageGlass 7.0.7.26.7z（1DRV下載）
ImageGlass 7.0.7.26.7z（MEDIAFIRE下載）
ImageGlass 7.0.7.26.7z（RAPIDGATOR下載）
ImageGlass 7.0.7.26.7z（本站下載）
檔案大小：12.97 MB

Moon 免安裝版（最新開發版本）：
ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（GOOGLE下載）
ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（1DRV下載）
ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（MEDIAFIRE下載）
ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（RAPIDGATOR下載）
ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（本站下載）
檔案大小：12.92 MB

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