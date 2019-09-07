

你平常都用內建的圖片瀏覽器嗎？今天小編要跟大家分享一款名為「Imageglass」的圖片瀏覽器，它支援 JPG、PNG、SVG、HEIC、WebP、RAW 等超過 70 種圖片格式，是一款免費開源的輕量化看圖工具，支援設定 0～10 個圖片快取，能夠明顯提高圖片載入速度，如果覺得目前手邊的圖片瀏覽器太過肥大、開啟速度太慢，可以試試這款輕量化的圖片工具喔！ 你也可以參考：JPEGView 簡單的圖片瀏覽軟體，還有方便的影像調整功能

△ 目前這款 Imageglass 只支援 Windows 系統，文末有免安裝、安裝版可以下載，開啟後可以選擇語言，令人驚訝的是，竟然支援了繁體中文，實在是太讚啦！

△ 開啟前會有四個簡單的問題，最後一個會問你要不要設為預設圖片瀏覽工具，直接按完成就可以跳過啦，重點是用的習慣再說囉！

△ 小編最喜歡這款 Imageglass 圖片瀏覽器的原因是，在瀏覽圖片的時候，可以直接在最上端看到解析度、圖片大小、日期、路徑、時間等，所有資訊會直接顯示出來，不用再點其它視窗，就可以看到大致上的圖片資訊。

△ 再來是工具列，Imageglass 可以對圖片做基本的旋轉、垂直旋轉、水平旋轉，瀏覽模式的切換等。

△ 也可以用顏色工具，來吸取圖片中的顏色。圖片瀏覽器本身，也有許多主題、顏色可以更換，是一款非常現代化的看圖工具～

△ 最後也支援多張圖片的瀏覽、幻燈片播放等，如果要調整 0~10 的圖片快取，來提升圖片讀取速度，可以直接再右上方的位置點擊三條橫槓，找到「設定」>「圖片」就可以調整圖片快取數目啦，安裝版本只有 13.8MB，免安裝版本只有 14.4 MB，輕量化、快速的圖片瀏覽工具，趕快下載起來吧！

免安裝版：

ImageGlass 7.0.7.26.7z（GOOGLE下載）

ImageGlass 7.0.7.26.7z（1DRV下載）

ImageGlass 7.0.7.26.7z（MEDIAFIRE下載）

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Moon 免安裝版（最新開發版本）：

ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（GOOGLE下載）

ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（1DRV下載）

ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（MEDIAFIRE下載）

ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（RAPIDGATOR下載）

ImageGlass Moon 7.0.8.5.7z（本站下載）

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