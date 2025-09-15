Work Break Timer 2023年8月24日 — 創建工作/休息時間安排，以減少與工作有關的健康問題的風險，如重複性勞損（RSI）或背部和頸部的緊張。 這也有助於提高生產力，因為很長工作會議降低 ...

番茄鐘工作法是什麼？5款番茄鐘APP推薦 2024年1月22日 — #1 Forest 專注森林 · #2 Flora：一起專心的番茄鐘、待辦事項提醒 · #3 潮汐：睡眠、專注、呼吸與冥想 · #4 小番茄– 番茄工作法&番茄鐘 · #5 Flat tomato ( ...

好評番茄鐘工具《PomoPal》終身高級版限時免費 2023年8月30日 — 所謂的番茄工作法，即是透過一定時間的休息來提高生產力的方式，《PomoPal》係其中一款專為此設計的app，如今app 的終身高級版內部購買選項正開放限時 ...

長時間使用電腦或手機？該適時讓眼睛休息了！ Take a break 遵循 ... 而這篇要介紹的 Take a break （休息一下），就是一款能幫助你的免費 App，遵循 20-20-20 規則，時間一到就會提醒你該休息 20 秒，接著再繼續工作 20 分鐘，讓你的眼睛能獲得適度休息，降低疲勞感。目前只有 iOS 版。

Pomofocus 乾淨專注的番茄鐘＋待辦清單+任務計時 2021年5月19日 — 「 Pomofocus 」是一款線上番茄鐘工具，在用過的許多番茄鐘工具選擇中，我偏好能夠同時結合「番茄鐘工作法」與「待辦清單」的選擇，而「 Pomofocus ...