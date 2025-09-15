常常工作到忘我到忘記時間嗎？如果有這樣的困擾代表你真的太認真了，是不是該有個 Health Break Reminder
小工具提醒你該休息了？雖然我知道忙起來也會有不想中斷的時候，不過適度地的休息或許能讓工作更有效率啊！Health Break Reminder 就是一個簡易的電腦版的休息提醒工具，可以自己設定每一段工作時間的長短與休息時間，這樣的工具除了提醒休息之外，你也可以當成一款番茄鐘工具來使用，也會是個有效提升工作效率的方法。目前正在限時免費當中，免安裝版和序號可以直接到文末下載。（番茄鐘工作法可以參考：番茄鐘工作法心得整理，推薦搭配 TickTime 蕃茄鐘計時工具
△ 開啟軟體後軟體會常駐在系統列，點選註冊就會跳出註冊視窗，貼上這次的活動序號後確定。
△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！
△ 軟體畫面超簡單，就是一個倒數計時的畫面，提醒你多久要休息了，時間到了就會顯示一個大視窗，若要要使用這款工具，落實好好休息一下吧！
△ 軟體設定畫面如上，如果想要杜絕自己偷懶，有閒置時間可以設定，如是滑鼠鍵盤在閒置時間都沒有動作，那麼就會重新開始計時囉！https://vovsoft.com/software/health-break-reminder/
