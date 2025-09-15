限時免費 Health Break Reminder 1.9 提醒自己工作休息一下，也可當成番茄鐘工具

常常工作到忘我到忘記時間嗎？如果有這樣的困擾代表你真的太認真了，是不是該有個 Health Break Reminder 小工具提醒你該休息了？雖然我知道忙起來也會有不想中斷的時候，不過適度地的休息或許能讓工作更有效率啊！Health Break Reminder 就是一個簡易的電腦版的休息提醒工具，可以自己設定每一段工作時間的長短與休息時間，這樣的工具除了提醒休息之外，你也可以當成一款番茄鐘工具來使用，也會是個有效提升工作效率的方法。目前正在限時免費當中，免安裝版和序號可以直接到文末下載。（番茄鐘工作法可以參考：番茄鐘工作法心得整理，推薦搭配 TickTime 蕃茄鐘計時工具

Health Break Reminder 工作提醒休息一下

△ 開啟軟體後軟體會常駐在系統列，點選註冊就會跳出註冊視窗，貼上這次的活動序號後確定。

Health Break Reminder 工作提醒休息一下

△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！

Health Break Reminder 工作提醒休息一下

△ 軟體畫面超簡單，就是一個倒數計時的畫面，提醒你多久要休息了，時間到了就會顯示一個大視窗，若要要使用這款工具，落實好好休息一下吧！

Health Break Reminder 工作提醒休息一下

△ 軟體設定畫面如上，如果想要杜絕自己偷懶，有閒置時間可以設定，如是滑鼠鍵盤在閒置時間都沒有動作，那麼就會重新開始計時囉！

https://vovsoft.com/software/health-break-reminder/

免安裝版：
Health Break Reminder 1.9.7z（1DRV下載）
Health Break Reminder 1.9.7z（RAPIDGATOR下載）
Health Break Reminder 1.9.7z（GOOGLE下載）
Health Break Reminder 1.9.7z（MEGA下載）
Health Break Reminder 1.9.7z（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：1.86 MB

2025 電腦工作提醒休息工具，強迫自己休息一下
哇哇
哇哇
2025-09-15
2021 工作休息提醒工具推薦 Health Break 讓你兼顧工作與休息

限時免費 Health Break 提醒自己持續工作，也提醒自己休息一下,大多人透過電腦來工作，不過工作太投入時是否也忘記休息了呢？ 需要一個小秘書來幫幫你，Health Break 就是一款提醒自己要休息的工具，可以設定指定工作時間長度，之後跳出需要休息的通知，這時候就不妨放下手邊的工作輕鬆一下！ 此外，Healt...

