Health Break 電腦工作休息工具

大多人透過電腦來工作，不過工作太投入時是否也忘記休息了呢？需要一個小秘書來幫幫你，Health Break 就是一款提醒自己要休息的工具，可以設定指定工作時間長度，之後跳出需要休息的通知，這時候就不妨放下手邊的工作輕鬆一下！此外，Health Break 也提供預防你偷懶的功能，若是設定了 Idle Time，若這時間內鍵盤跟滑鼠都沒有動作，那麼工作時間就會重新開始計時，真的想偷懶一下下都不能啊！這工具多少對工作效率與休息都有幫助，大家可以試試看唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-health-break-100-discount

Health Break 電腦工作休息工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD HEALTH BREAK NOW。

Health Break 電腦工作休息工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Health Break 電腦工作休息工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次活動是安裝及註冊版，安裝版與免安裝版都可以到文末直接下載。

Health Break 電腦工作休息工具

△ 軟體啟動後就會開始倒數計時，就是工作的時間倒數。

Health Break 電腦工作休息工具

△ 開啟設定可以調整工作時間、閒置時間等等，工作時間提醒休息就不多說，比較特別的是閒置時間的設定，如果閒置太久會重新計算工作時間的倒數，這樣工作起來一點都不能馬虎唷！

Health Break 電腦工作休息工具

△ 休息時間到時會跳出提醒通知，記得休息一下唷！之前我介紹過番茄鐘工作法，我自己覺得效率很高，也推薦給大家唷！

https://vovsoft.com/software/health-break/

安裝版：
Health Break 5.6.exe（GOOGLE下載）
Health Break 5.6.exe（1DRV下載）
Health Break 5.6.exe（MEDIAFIRE下載）
Health Break 5.6.exe（RAPIDGATOR下載）
Health Break 5.6.exe（MEGA下載）
檔案大小：2.16 MB

免安裝版：
Health Break 5.6.7z（GOOGLE下載）
Health Break 5.6.7z（1DRV下載）
Health Break 5.6.7z（MEDIAFIRE下載）
Health Break 5.6.7z（RAPIDGATOR下載）
Health Break 5.6.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.43 MB

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