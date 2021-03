大多人透過電腦來工作,不過工作太投入時是否也忘記休息了呢?需要一個小秘書來幫幫你,Health Break 就是一款提醒自己要休息的工具,可以設定指定工作時間長度,之後跳出需要休息的通知,這時候就不妨放下手邊的工作輕鬆一下!此外,Health Break 也提供預防你偷懶的功能,若是設定了 Idle Time,若這時間內鍵盤跟滑鼠都沒有動作,那麼工作時間就會重新開始計時,真的想偷懶一下下都不能啊!這工具多少對工作效率與休息都有幫助,大家可以試試看唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD HEALTH BREAK NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次活動是安裝及註冊版,安裝版與免安裝版都可以到文末直接下載。

△ 軟體啟動後就會開始倒數計時,就是工作的時間倒數。

△ 開啟設定可以調整工作時間、閒置時間等等,工作時間提醒休息就不多說,比較特別的是閒置時間的設定,如果閒置太久會重新計算工作時間的倒數,這樣工作起來一點都不能馬虎唷!

△ 休息時間到時會跳出提醒通知,記得休息一下唷!之前我介紹過番茄鐘工作法,我自己覺得效率很高,也推薦給大家唷!

https://vovsoft.com/software/health-break/

安裝版:

Health Break 5.6.exe(GOOGLE下載)

Health Break 5.6.exe(1DRV下載)

Health Break 5.6.exe(MEDIAFIRE下載)

Health Break 5.6.exe(RAPIDGATOR下載)

Health Break 5.6.exe(MEGA下載)

檔案大小:2.16 MB

免安裝版:

Health Break 5.6.7z(GOOGLE下載)

Health Break 5.6.7z(1DRV下載)

Health Break 5.6.7z(MEDIAFIRE下載)

Health Break 5.6.7z(RAPIDGATOR下載)

Health Break 5.6.7z(MEGA下載)

檔案大小:1.43 MB