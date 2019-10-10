現在不少辦公室的上班族，應該都是依靠電腦在工作，不管是正事、雜事都可能與電腦有關，不如讓他成為你的秘書，提醒你什麼時候該做什麼事情，在有規劃的狀態下工作，相信一定有事半功倍之效，這些都是職場上的小秘訣唷！Wise 所推出的 Wise Reminder 是一款記事的小幫手，目前屬於開發版的階段，能新增多筆不同的提醒，讓你可以很快的知道有哪些待辦事項，工作效率多少有所提升。

測試版功能算是超級陽春，就像手機的鬧鐘差不多，輸入一個事件的主題，之後設定事件的頻率與時間等等，Save 後就存檔生效。在主畫面就會有時間不斷的倒數，不過還沒有排序的功能，時間到了會有提醒通知，可以快速設定再次提醒的時間，若你只是想要簡簡單單的功能，這一款已經具備基本功能囉！

http://www.wisecleaner.com/wisereminder.html

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