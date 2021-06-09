LINE 電腦版絕對是辦公室族群的好夥伴，很多公司行號企業不能使用安裝版，那麼免安裝板就是大家的救星啦！LINE PC 電腦版 7.0.0.2546 主要改善視訊通話功能、分享螢幕畫面功能、更好的通話品質、支援「LINE會議室」功能與在左側選單中新增 LINE 會議室捷徑。

7.0.0.2546 完整更新功能：

• 改善視訊通話功能－重新設計視訊通話介面－輕鬆調整視訊通話的視窗大小－與其他視訊通話參與者共賞Youtube影片

• 改善分享螢幕畫面功能

－視訊通話參與者的縮圖將會顯示在分享中的螢幕畫面

－在群組視訊通話時分享螢幕畫面，將顯示您的視訊畫面縮圖

• 嘗試新功能以獲得更好的通話品質

－利用新的「消除雜音」功能移除環境噪音，以獲得更好的通話品質

－「消除回音」功能可移除音訊裝置造成的回音

• 支援「LINE會議室」功能：可透過連結邀請用戶進行群組視訊通話

• 在左側選單中新增LINE會議室捷徑

免安裝版：

LINEPortable 7.0.0.2546.7z（GOOGLE下載）

LINEPortable 7.0.0.2546.7z（1DRV下載）

LINEPortable 7.0.0.2546.7z（MEDIAFIRE下載）

LINEPortable 7.0.0.2546.7z（RAPIDGATOR下載）

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檔案大小：95.13 MB

安裝版：

LineInst 7.0.0.2546.exe（GOOGLE下載）

LineInst 7.0.0.2546.exe（1DRV下載）

LineInst 7.0.0.2546.exe（MEDIAFIRE下載）

LineInst 7.0.0.2546.exe（RAPIDGATOR下載）

LineInst 7.0.0.2546.exe（MEGA下載）

檔案大小：79.50 MB