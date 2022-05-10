Coolmuster HEIC Converter 圖片轉檔工具

HEIC 圖片格式已經是主流的手機照片格式，不只 iPhone 有在使用，Android 手機也有採用 HEIC 的圖片格式，不過電腦上的轉檔工具還沒有那麼普及，所以 HEIC 的圖片轉檔工具在電腦上還是需要具備的，這次限時免費的 Coolmuster HEIC Converter 就是款很容易上手的轉檔工具，除了可以單張圖轉檔之外，也支援批次轉檔，也可以調整輸出圖片格式的品質，這樣方便的工具請大家務必收藏起來使用唷！

限時免費：https://www.coolmuster.com/giveaway/heic-converter.html

Coolmuster HEIC Converter 圖片轉檔工具

△ 開啟限時免費頁面之後，輸入自己的名稱、信箱與驗證碼之後，點選 Submit 送出。

Coolmuster HEIC Converter 圖片轉檔工具

△ 之後就可以取得活動的序號，每個信箱產生的會不同，請大家自己取索取唷！軟體免安裝版可以直接到文末下載。

Coolmuster HEIC Converter 圖片轉檔工具

△ 開啟軟體從選單點擊註冊。

Coolmuster HEIC Converter 圖片轉檔工具

△ 免費版只支援 10 張的圖片的轉檔，完整版就沒有限制囉！點選註冊來繼續。

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△ 輸入剛剛所填寫的信箱與得到的序號，點選註冊。

Coolmuster HEIC Converter 圖片轉檔工具

△ 註冊成功就會看到以上畫面囉！

Coolmuster HEIC Converter 圖片轉檔工具

△ 使用方式超級簡單，只要將要轉檔的 HEIC 圖片檔案拖曳到軟體之中，側欄就可以調整輸出格式與檔案品質，設定好輸出的資料夾之後，點選轉換就可以輕鬆轉檔囉！

https://www.coolmuster.com/heic-converter.html

免安裝版：
Coolmuster HEIC Converter 1.0.23.7z（GOOGLE下載）
Coolmuster HEIC Converter 1.0.23.7z（1DRV下載）
Coolmuster HEIC Converter 1.0.23.7z（MEDIAFIRE下載）
Coolmuster HEIC Converter 1.0.23.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：5.05 MB

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