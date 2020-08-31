Webp2jpg

你有大量將圖片處理為固定尺寸、檔案大小的需求嗎？最近小編發現這款 Webp2jpg 線上圖片轉檔工具，說到線上大家若有大量圖片要轉檔，光是等待上傳時間就要等很久了嗎？這款 Webp2jpg 不用上傳，直接用瀏覽器就能處理圖片轉檔，支援的輸出格式包含：jpeg/jpg、png、gif、webp、webp動畫、bmp 等 6 種格式，最有特色的是還能夠選擇輸出檔案大小、尺寸、畫質等，若你需要壓縮圖片，這款工具或許可以考慮收下唷。你也可以參考：XnConvert XnView 獨立的圖片批次處理工具

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進入 Webp2jpg 後，就可以看到操作介面，語言支援繁體中文，版本一直有在更新，算是相當不錯的服務。

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首先選擇自己要輸出的圖片格式，這裡支援 6 種：
- jpeg/jpg
- png
- gif
- webp
- svg
- bmp

支援輸入的格式則包含：
- jpeg/jpg
- png
- gif
- webp
- svg
- ico
- bmp

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接著可以選擇固定圖片寬度，支援的選項有 300px、750px 及 1000px，不過我覺得這邊若是可以自訂寬度會更好。若你只是想要壓縮圖片也 OK，點擊右邊的畫質就可以選擇壓縮比例，若你只是為了圖片轉檔就選 100%。

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除了圖片大小、格式、寬度可以設定外，由於還可以設定圖片自動對比、自動處理等，因此你可能會需要看一下圖片被處理後的效果，拖移圖片上方的拉桿，就可以縮放預覽圖片的比例囉，Webp2jpg 這款工具不論是要圖片轉檔、圖片壓縮都可以打開瀏覽器就使用，有需要的朋友手刀收下吧。

Webp2jpg 線上圖片轉檔：https://renzhezhilu.gitee.io/webp2jpg-online/

Webp2jpg 支援原始畫質輸出的圖片轉檔工具，線上工具免上傳圖片即可批量轉檔 相關文章

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