Convert Files 免費檔案格式轉檔工具,支援的轉換格式多達數十種,算是很豐富的線上轉檔工具,譬如說壓縮檔的格式轉換、文件格式轉檔、報表格式轉檔、電子書格式轉檔、繪圖檔案轉檔、影像圖片轉檔、RAW 圖片轉檔、圖片 OCR 文字辨識、音樂轉檔、影片轉檔等等,只要將檔案上傳後就可以轉檔為相關的檔案格式,操作很簡單,也不用安裝任何軟體,轉檔完畢後可直接把檔案下載回來或是請系統將載點 Mail 到我們信箱中。▽ 轉檔的操作方式很簡單,Browse 上傳檔案或是選擇 Download it from 貼上文件的網址,選擇要轉檔的格式後就能進行轉檔動作。

▽ 艾倫選擇從電腦中選取圖片檔,Input format(匯入格式)會自動偵測上傳的檔案格式,Output format(匯出格式)可自行選擇支援的轉檔格式,艾倫上傳的是 JPG檔就可轉檔為 GIF、PNG、BMP、TIFF、PDF...等檔案格式。轉檔完成後 Convert 會提供下載網址,如有需要將下載網址寄到我們信箱的話記得勾選 Send a download link to my email。▽ 轉檔格式都設定好後,按下 Convert 就能開始進行轉檔,按下 Chick here to go to the download page 就能進入下載檔案的頁面。▽ 頁面上會出一串網址,按下網址就可把轉檔的檔案下載回電腦中。Convert.Files 所有支援的文件轉檔格式在這網站上都有標示: http://www.convertfiles.com/file_type_description/index.html

支援格式清單

7Z to RAR, TAR, ZIP, TGZ, TAR.GZ, GZ

GZ to RAR, TAR, ZIP, TGZ, TAR.GZ, 7Z

RAR to TAR, ZIP, TGZ, TAR.GZ, GZ

TAR to RAR, ZIP, TGZ, TAR.GZ, GZ

TGZ to TAR, RAR, ZIP, GZ

TAR.GZ to TAR, RAR, ZIP, GZ

ZIP to TAR, RAR, TGZ, TAR.GZ, GZ

DOCX to DOC, ODT, RTF, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP

DOC to ODT, RTF, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP

ODT to DOC, RTF, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP

RTF to ODT, DOC, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP

SXW to ODT, RTF, DOC, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP

TXT to ODT, RTF, SWX, DOC, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP

ODS to xls, CSV, RTF, PDF, HTML, ZIP

XLS to ODS, CSV, PDF, HTML, ZIP

XLSX to XLS, ODS, CSV, PDF, HTML, ZIP

PDF to DOC, EPUB, FB2, MOBI, LIT, PNG, JPG

XPS to PDF

CHM to PDF, EPUB, FB2, MOBI, LIT, TXT

PAGES to PDF

ODP to PPT, PDF, SWF

PPT to ODP, PDF, SWF

PPTX to PPT, ODP, SWF, PDF

EPUB to FB2, MOBI, LIT, PDF, TXT

FB2 to MOBI, LIT, EPUB, PDF, TXT

MOBI to EPUB, FB2, LIT, PDF, TXT

LIT to EPUB, FB2, MOBI, PDF, TXT

PRC to EPUB, FB2, MOBI, PDF, TXT, LIT

ODG to PDF, JPG, PNG, SWF

DXF to PDF, JPG, PNG, SWF

DWG to PDF, JPG, PNG

ARW to JPG, PNG

CR2 to JPG, PNG

CRW to JPG, PNG

NEF to JPG, PNG

PEF to JPG, PNG

RAF to JPG, PNG

SR2 to JPG, PNG

BMP to GIF, JPG, PNG, TIF, ZIP, PDF

GIF to BMP, JPG, PNG, TIF, PDF

JPG to GIF, BMP, PNG, TIF, PDF

PNG to GIF, JPG, BMP, TIF, PDF

TIF to GIF, JPG, PNG, BMP, ZIP, PDF

BMP to DOC, TXT, RTF

GIF to DOC, TXT, RTF

JPG to DOC, TXT, RTF

PNG to DOC, TXT, RTF

TIF to DOC, TXT, RTF

AAC to WAV, MP3, OGG, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR

AMR to WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, FLAC, AU, M4A

AU to WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, FLAC, AMR, M4A

FLAC to WAV, MP3, OGG, M4A, AAC, AU, WMA, AMR

M4A to WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, FLAC, AU, AMR

MP3 to WAV, OGG, AAC, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR

OGG to WAV, MP3, AAC, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR

WAV to MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR

WMA to WAV, MP3, OGG, M4A, AAC, FLAC, AU, AMR

MKA to WAV, MP3, OGG, M4A, AAC, FLAC, AU, AMR, WMA

3GP to AVI, MOV, WMV, M4V, MP3, JPG

AMV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, WMV, MP3, JPG

ASF to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, WMV, MOV, AVI, M4V, MP3, JPG

AVI to 3GP, FLV, MP4, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

FLV to 3GP, AVI, MP4, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

MKV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, WMV, MOV, ASF, M4V, MP3, JPG

MOV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, WMV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

M4V to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, WMV, MP3, JPG

MP4 to FLV, 3GP, AVI, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, WAV, JPG

MPEG to AVI, 3GP, MP4, FLV, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

MPG to AVI, 3GP, MP4, FLV, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

RM to AVI, 3GP, MP4, FLV, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

VOB to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

WMV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

M2T to WMV, 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

M2TS to WMV, 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

MTS to WMV, 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

MOD to WMV, 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

EPS to GIF, JPG, PNG

PSD to GIF, JPG, PNG

壓縮檔:文書:簡報:電子書:繪圖:RAW 影像:圖片:OCR 文字辨識:音樂:影片:其他:另外,也有支援 Firefox 附加元件: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/convertfiles/