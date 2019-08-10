iPhone PDF 轉圖片，這款捷徑腳本 PDF 轉圖小幫手一次支援 6 種圖片格式

2019-08-10 08:05:15 9M87

iPhone PDF 轉圖片

PDF 雖然有著格式不易跑掉的優勢，但是要分享內容在臉書等社群媒體上時，卻沒有圖片來的容易，以圖片形式分享會直接顯示內容，PDF 則是要點進去才能看到，小編今天要跟大家分享一款 iOS 捷徑腳本「PDF 轉圖小幫手」，可以一鍵將 PDF 檔案轉為任意圖片格式，包含：PNG、JPG、TIFF、GIF、BMP 等，甚至還可以調整輸出的圖片品質，以 PDF 轉黨來說，真的是一款非常方便的工具啊！你也可以參考：達人精選 9 款 PDF 線上工具比較！上班族學生必備 PDF 神器大全

iPhone PDF 轉圖片

△ 點擊文末的連結下載腳本，下載腳本以前必須確認你有安裝捷徑 APP，如果沒有安裝捷徑 APP 的話，腳本是沒有辦法下載的，下載連結也都在文末幫大家準備好了，還沒安裝的直接點擊就可以安裝囉。

PDF 轉 TIFF

△ 這款腳本在讀取 PDF 檔案時，有 3 種方式，第一種是事先把 PDF 存在 iPhone 的「檔案」中，第二種是 Dropbox，最後是直接從剪貼簿貼上，這邊我就用第一種方式。準備好 PDF 檔之後，打開捷徑 APP，按下剛剛下載的捷徑，選擇 PDF 來源時，我按下第一個「iCloud drive」，接著點擊你要輸出的圖片格式，支援：JPEG、PNG、TIFF、GIF、JPEG-2000、BMP、PDF 等。

PDF 轉 BMP

△ 我這邊就以 JPEG 來做為示範，選擇 JPEG 格式，可以調整輸出的影像品質，小編實測之後只有 JPEG 格式可以調整品質，其餘的圖片格式就沒辦法囉，接著按下右上方的完成等待轉檔，轉檔時間依據你的原始 PDF 檔案大小有所不同，轉檔完成後，圖片就會直接儲存在相簿中。

iPhone PDF 轉圖片

△ 轉檔後的畫質令人很滿意，不輸市面上的轉檔工具，如果你經常有 PDF 轉圖片的需求，把這款 iOS 捷徑腳本下載下來就對啦！

傳送門：腳本 - PDF 轉圖小幫手

iOS 捷徑 APP 載點：這邊請

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