PDF 是常見的文書格式,不容易馬上修改是個優點,不過當要修改時就需要轉檔工具的輔助,這次推薦大家一款 PDF 轉檔工具 Coolmuster PDF Converter Pro,可以將 PDF 檔案轉檔成 ePub、Word、PPT、Excel、Text、HTML 常見的文書格式,也可以轉成圖片格式,簡單好用的工具目前限時免費當中,常常處理文書的你一定要在電腦裡收藏這款工具唷!

△ 進入活動頁面之後,輸入名稱、信箱與驗證碼,之後點選 Submit 送出。

△ 接下來就可以取得活動的序號,免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的 Register 會跳出註冊視窗,輸入信箱與剛剛所取得的序號,點選 Register 應該就可以順利註冊成功囉!

△ 使用方式很簡單,將 PDF 檔案開啟之後,可以從列表中點選輸出的轉換模式,支援文字模式、圖片模式與混和模式,下方選擇輸出的檔案格式,支援 PDF to ePub、PDF to Word、PDF to PPT、PDf to Excel、PDF to Image、PDF to HTML 與 PDF to Text,選取之後點選開始就可以順利的進行轉檔囉!

https://www.coolmuster.com/pdf-converter-pro.html

免安裝版:

Coolmuster PDF Converter Pro 2.1.23.7z(GOOGLE下載)

Coolmuster PDF Converter Pro 2.1.23.7z(1DRV下載)

檔案大小:13.85 MB