Coolmuster PDF Converter Pro PDF 轉檔工具

PDF 是常見的文書格式，不容易馬上修改是個優點，不過當要修改時就需要轉檔工具的輔助，這次推薦大家一款 PDF 轉檔工具 Coolmuster PDF Converter Pro，可以將 PDF 檔案轉檔成 ePub、Word、PPT、Excel、Text、HTML 常見的文書格式，也可以轉成圖片格式，簡單好用的工具目前限時免費當中，常常處理文書的你一定要在電腦裡收藏這款工具唷！

限時免費：https://www.coolmuster.com/giveaway/pdf-converter.html

Coolmuster PDF Converter Pro PDF 轉檔工具

△ 進入活動頁面之後，輸入名稱、信箱與驗證碼，之後點選 Submit 送出。

Coolmuster PDF Converter Pro PDF 轉檔工具

△ 接下來就可以取得活動的序號，免安裝版可以直接到文末下載。

Coolmuster PDF Converter Pro PDF 轉檔工具

△ 開啟軟體後點選右上角的 Register 會跳出註冊視窗，輸入信箱與剛剛所取得的序號，點選 Register 應該就可以順利註冊成功囉！

Coolmuster PDF Converter Pro PDF 轉檔工具

△ 使用方式很簡單，將 PDF 檔案開啟之後，可以從列表中點選輸出的轉換模式，支援文字模式、圖片模式與混和模式，下方選擇輸出的檔案格式，支援 PDF to ePub、PDF to Word、PDF to PPT、PDf to Excel、PDF to Image、PDF to HTML 與 PDF to Text，選取之後點選開始就可以順利的進行轉檔囉！

https://www.coolmuster.com/pdf-converter-pro.html

免安裝版：
Coolmuster PDF Converter Pro 2.1.23.7z（GOOGLE下載）
Coolmuster PDF Converter Pro 2.1.23.7z（1DRV下載）
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檔案大小：13.85 MB

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