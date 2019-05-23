PDFZilla 3 限時免費 PDF 轉成 Word 文件圖片檔案超簡單

2019-05-23 06:54:59 哇哇

PDFZilla PDF 轉成 WORD 文書工具

PDF 轉檔工具一直都很熱門，因為就是有需求，尤其是 PDF 轉 Word 文書格式的檔案，因為可以讓大家很方便的編輯文件內容，這次限時免費的 PDFZilla 是一款 PDF 轉 Word / Excel / 圖片 / TXT / HTML / SWF 的實用工具，同時還具備有圖片轉 PDF、PDF 分割、合併與旋轉的功能，原價 $49.95 美元的工具現在就可以免費取得，若是你的電腦裡面少了一款這樣的 PDF 工具，那就來裝一套以備不時之需吧！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/pdfzilla-3-9/

PDFZilla PDF 轉成 WORD 文書工具

△ 從活動頁面點選 Download Now PDFZilla 3.9 進入活動下載。

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△ 活動下載的檔案內有安裝檔案與序號檔案，也可以直接到文末下載。

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△ 開啟軟體後點選軟體右上角的 Register 之後填入剛剛所取得的序號，OK 註冊之後就會看到註冊成功的視窗。

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△ 軟體的功能包含有 PDF 轉 Word、PDF 轉 Excel、PDF 轉圖片、圖片轉 PDF、PDF 轉 TXT、PDF 轉 HTML、PDF 轉 SWF、PDF 合併、PDF 分割與 PDF 旋轉。

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△ 支援轉檔的格式有 MS Word（*.DOC）、MS Excel（*.XLSX, *.XLS）、Plain Text（*.txt）、Rich Text（*.RTF）、JPEG（*.JPG）、GIF（*.GIF）、PNG（*.PNG）、TIFF（*.TIF）、Bitmap（*.BMP）、Flash（*.SWF）、Webpage（*.HTML）

PDFZilla PDF 轉成 WORD 文書工具

△ 進入轉檔功能，右方 Output Format 可以選擇要輸出的格式，左側加入想要轉檔的檔案，加入完成後點選右下角的 Start Converting Now 就可以開始轉檔囉！

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△ 支援轉成 PDF 的圖片格是有 JPEG（*.JPG）、GIF（*.GIF）、PNG（*.PNG）、TIFF（*.TIF）、Bitmap（*.BMP）、Photoshop（*.PSD）、Icon（*.ico）、PPM（*.PPM）、TGA（*.tga)

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△ 進入 Images to PDF Converter 的功能之後，加入要轉 PDF 的圖片，加入之後點選 Convert to PDF Now 開始轉檔。

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△ PDF 合併功能

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△ PDF 內頁調整功能

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△ PDF 翻轉功能

https://www.pdfzilla.com/

安裝版：
PDFZilla 3.9.zip（GOOGLE下載）
PDFZilla 3.9.zip（1DRV下載）
PDFZilla 3.9.zip（NOFILE下載）
PDFZilla 3.9.zip（本站下載）
檔案大小：42.02 MB

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