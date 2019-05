PDF 轉檔工具一直都很熱門,因為就是有需求,尤其是 PDF 轉 Word 文書格式的檔案,因為可以讓大家很方便的編輯文件內容,這次限時免費的 PDFZilla 是一款 PDF 轉 Word / Excel / 圖片 / TXT / HTML / SWF 的實用工具,同時還具備有圖片轉 PDF、PDF 分割、合併與旋轉的功能,原價 $49.95 美元的工具現在就可以免費取得,若是你的電腦裡面少了一款這樣的 PDF 工具,那就來裝一套以備不時之需吧!

△ 從活動頁面點選 Download Now PDFZilla 3.9 進入活動下載。

△ 活動下載的檔案內有安裝檔案與序號檔案,也可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後點選軟體右上角的 Register 之後填入剛剛所取得的序號,OK 註冊之後就會看到註冊成功的視窗。

△ 軟體的功能包含有 PDF 轉 Word、PDF 轉 Excel、PDF 轉圖片、圖片轉 PDF、PDF 轉 TXT、PDF 轉 HTML、PDF 轉 SWF、PDF 合併、PDF 分割與 PDF 旋轉。

△ 支援轉檔的格式有 MS Word(*.DOC)、MS Excel(*.XLSX, *.XLS)、Plain Text(*.txt)、Rich Text(*.RTF)、JPEG(*.JPG)、GIF(*.GIF)、PNG(*.PNG)、TIFF(*.TIF)、Bitmap(*.BMP)、Flash(*.SWF)、Webpage(*.HTML)

△ 進入轉檔功能,右方 Output Format 可以選擇要輸出的格式,左側加入想要轉檔的檔案,加入完成後點選右下角的 Start Converting Now 就可以開始轉檔囉!

△ 支援轉成 PDF 的圖片格是有 JPEG(*.JPG)、GIF(*.GIF)、PNG(*.PNG)、TIFF(*.TIF)、Bitmap(*.BMP)、Photoshop(*.PSD)、Icon(*.ico)、PPM(*.PPM)、TGA(*.tga)

△ 進入 Images to PDF Converter 的功能之後,加入要轉 PDF 的圖片,加入之後點選 Convert to PDF Now 開始轉檔。

△ PDF 合併功能

△ PDF 內頁調整功能

△ PDF 翻轉功能

https://www.pdfzilla.com/

安裝版:

PDFZilla 3.9.zip(GOOGLE下載)

PDFZilla 3.9.zip(1DRV下載)

PDFZilla 3.9.zip(NOFILE下載)

PDFZilla 3.9.zip(本站下載)

檔案大小:42.02 MB