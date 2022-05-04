FileZigZag

臨時需要轉檔，有免安裝線上轉檔工具嗎？最近小編發現 FileZigZag 線上轉檔工具箱，具備各種格式轉檔，包含：圖片、文件、音樂、影片、電子書等轉檔通通可以....可以說是一款萬用線上轉檔工具，還支援批次轉檔，最多可以一次轉 10 份文件，很適合臨時有轉檔需求的朋友，推薦你立即收下，這樣下次需要轉檔時，不需要多花時間安裝轉檔軟體，隨開即用、用最快時間完成轉檔工作。另一款號稱線上版格式工廠的 AnyConv 也是 100% 免費轉檔，推薦一起收藏起來。

線上轉檔工具

進入 FileZigZag 首頁後，直接把要轉檔的文件拖進虛線範圍就可以啦，要注意的是單一檔案最大不能超過 50MB，一次最多可以上傳 10 個檔案。

免費轉檔工具

以上是 FileZigZag 所有支援轉檔格式，詳細可以參考 FileZigZag 支援的轉檔清單。基本上常見的轉檔都可以，像是：PDF 轉 Word、HEIC 轉 PNG、AVI 轉 MP4、FLV 轉 AVI、EPUB 轉 PDF、7Z 轉 RAR 等...

PDF 轉檔工具

上傳文件後，從下拉選單中，可以找到自己要轉檔的目標格式。

PDF 轉 Word

選擇完畢後，點擊下方 Start Converting 開始轉檔，點擊 Add more files 可以加入更多檔案來批次轉檔，每個檔案都能夠分別選擇不同的轉檔格式。

HEIC 轉 JPG

小編選擇的是 PDF 轉 Word，一般的轉檔工具有些 PDF 內含中文內容的話轉到 Word 會出現亂碼，但 FileZigZag 不會，轉檔完畢後需在 24 小時內下載完畢，否則檔案會被移除。點擊右邊的 Download 鍵就可以馬上下載囉。

FileZigZag

點擊下載就會立即儲存到電腦啦，完全無須註冊即登入，FileZigZag 算是一個全能型的線上轉檔工具，好處是可以批次轉檔、免安裝、隨開隨用，連結放在下方，大家趕緊收藏進書籤吧。

傳送門：FileZigZag

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訪客留言

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