你在找具有手繪風格的插圖素材嗎？那麼這個 Open Stickers 線上手繪彩色插圖素材網會很適合你！Open Stickers 是一個提供高品質去背的手繪插圖網，包括有科技、生活、自然、形狀 4 個插圖主題一共 80 張圖片，可在網頁上點選單張圖片直接複製 SVG 圖檔來使用，下載方式也很簡單，只要輸入 Email 就能將所有手繪插圖打包下載到電腦中，且所有插圖都可做個人及商業使用喔！更多好看的線上插圖素材網，可以參考這篇：Skribbl 線上手繪插圖素材網！

Open Stickers 網站介紹

進到 Open Stickers 網站後，便可看到關於該網站的簡介。

接著我們往下滑就看到科技、生活、自然、形狀 4 個插圖主題一共 80 張圖片。

我可以直接在喜歡的插圖上方點擊滑鼠左鍵，就可以直接複製 SVG 圖檔來使用。

若你想要一次打包所有插圖的話，直接滑到最下方，點選「Download pack」按鈕。

接著請在右邊黑色框框中填上你的 Email 後，按下「Free Download」。

接著再點擊「Downlaod」就可將所有插圖壓縮檔下載到電腦中囉！

我們打開壓縮檔後，可以看到裡面除了 SVG 外，還有 Ai、Figma、Sketch、PNG 圖檔可以使用，對於喜歡具有手繪風格的插圖素材的朋友，趕緊點擊下方連結，前往 Open Stickers 網站把所有插圖打包帶走吧！

Open Stickers：https://openstickers.craftwork.design/



Open Stickers 所有插圖下載：

Open Stickers 插圖.zip（GOOGLE 雲端下載）

Open Stickers 插圖.zip（MEDIAFIRE下載）

Open Stickers 插圖.zip（RAPIDGATOR下載）

Open Stickers 插圖.zip（MEGA下載）

檔案大小：15.8 MB