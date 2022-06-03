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接著我們往下滑就看到科技、生活、自然、形狀 4 個插圖主題一共 80 張圖片。

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我可以直接在喜歡的插圖上方點擊滑鼠左鍵，就可以直接複製 SVG 圖檔來使用。

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若你想要一次打包所有插圖的話，直接滑到最下方，點選「Download pack」按鈕。

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接著請在右邊黑色框框中填上你的 Email 後，按下「Free Download」。

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接著再點擊「Downlaod」就可將所有插圖壓縮檔下載到電腦中囉！

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我們打開壓縮檔後，可以看到裡面除了 SVG 外，還有 Ai、Figma、Sketch、PNG 圖檔可以使用，對於喜歡具有手繪風格的插圖素材的朋友，趕緊點擊下方連結，前往 Open Stickers 網站把所有插圖打包帶走吧！

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Open Stickers 所有插圖下載：
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檔案大小：15.8 MB

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