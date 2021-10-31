BURST

圖庫找不到你需要的圖片嗎？最近小編發現一款來頭不小的免費圖庫 Burst，它是由國外非常知名的電商平台 Shopify 資助的免費圖庫，有自己的攝影師團隊，攝影師們不斷拍攝和上傳高解析的免費圖片，讓大家能夠找到高解析、免費的圖庫，圖片品質不會輸 Unsplash 這類之名圖庫，而且所有圖片通通免費可商業使用。Burst 的目標是成為創業家心中最好的免費圖庫，有需要的朋友推薦將這款免費圖庫收下。

BURST

進入 BURST 首頁後，就能夠看到大大的搜尋欄位，直接輸入英文關鍵字就可以找到自己喜愛的圖片啦。

免費圖庫推薦

沒有目標關鍵字的話，BURST 首頁左上方也有圖片分類可以檢索。分類豐富多元，大家可以慢慢挖寶。

高解析圖庫

找到自己喜愛的分類後，其實裡面還有子分類，透過圖片的方式來呈現。

免費圖庫

BURST 還有一點很特別的是，看到喜歡的圖想下載的話，不用點擊進去，滑鼠懸浮在上方就能夠看到下載按鈕：普通畫質、高畫質，直接點擊即可以下載，無須登入、註冊會員。

高品質免費圖片

點擊進去之後，則是可以看到圖片細節，描述、攝影師、使用授權。基本上 BURST 所有的圖片都是能夠免費商業使用的，根據 BURST 官網說明：

「歡迎你編輯、裁剪或以其他方式修改這些圖片，能夠任意使用。我們所有的圖片都是免費的，不需要署名即可使用。這代表著可以在學校、客戶、印刷廣告、MENU、網站等地方使用它們。它們可以免費用於商業用途，甚至可以出售你用 Burst 圖片設計的 T 恤或馬克杯。」

以下小編整理了熱門常用免費圖庫分類給各位：

背景圖免費下載

下載：背景圖免費可商用圖片下載

食物免費可商用圖片下載

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商業情境免費可商用圖片下載

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科技免費可商用圖片下載

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花免費可商用圖片下載

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https://burst.shopify.com/

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