irasutoya 日本高品質 PNG 插畫素材圖庫，免費下載可商業使用

2019-09-01 07:06:42 9M87

irasutoya

你正在找免費的插畫素材嗎？今天小編要跟大家分享一個來自日本的插畫素材網站「irasutoya」，裡面有大量、豐富的透明背景的插畫素材，完全不需要在自己手動去背，下載後提供 PNG 圖檔可直接使用，加上裡面的素材全部可以免費提供大家商業使用、個人使用，如果你正在尋找獨特的插畫素材，趕快把這個網站收藏下來！更多圖庫你也可以參考：unDraw 高品質插圖向量圖庫，超過百款 PNG、SVG 免費商業使用

irasutoya

△ 進入網站之後，就可以看到許多插畫素材分類，雖然都是以日文呈現，但能夠根據旁邊的小圖示判斷分類內容，當然日文也有一些漢字可以判斷，基本上大部分都可以理解~

免費可商用圖庫

△  點擊進入分類之後，還有次分類，次分類也是相當豐富，以上面的圖示為例，是食物插圖的分類，裡面還有食物、食材、食物相關用品等。

可商用圖庫

△ 點擊進去之後，就可以看到許多食物圖示，跟其他圖庫比起來，真的是相當有日本風格的插畫素材。

irasutoya

△ 點進去之後能夠看到插畫名稱，下面還有詳細的插畫說明，比較特別的是這邊並沒有提供下載按鈕， 要下載直接點擊圖示本身就可以了。

社群圖庫

△ 點擊圖示之後，大尺寸的插畫會在新分頁出現，按下右鍵另存新檔就可以儲存到電腦囉！

日本可商用圖庫

△ 下載：免費可商用人物插畫下載

日本插畫下載

△ 下載：免費可商用食物插畫下載

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△ 下載：免費可商用生活插畫下載

免費可商用人物插畫下載

△ 下載：免費可商用建築物插畫下載

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△ 下載：免費可商用醫療插畫下載

傳送門：https://www.irasutoya.com/

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