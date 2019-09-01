神奇的相冊 iPhone 私密照片不怕被看，幫你偽裝成一般風景照

2019-09-01 07:06:07 9M87

iPhone 隱藏照片 App

iPhone 裡面的私密照片，要如何藏好藏滿呢？把手機借給朋友的時候，擔心相簿最私密的照片被發現嗎？今天小編要跟大家分享一款超好用的照片偽裝 APP「神奇的相冊」，這項冊有多神奇呢？它並不是把照片用密碼鎖起來，而是把私密照片偽裝成一般的風景照，朋友看起來是一張正常不過的風景照，透過暗門進入後，卻是私密照！有這麼神奇？跟著小編來看看吧～

神奇的相冊功能快速看

1、絕對創新的隱藏技術：「神奇相冊」將照片隱藏成其它照片，無需刪除相簿中的原始照片

2、徹底放心的隱藏效果：使用「神奇相冊」幫你隱藏好照片後，您可直接刪除「神奇相冊」，確保照片被徹底隱藏

3、快捷高效的恢復功能：打開「神奇相冊」，選中你不想再隱藏的照片，點擊“恢復“即刻恢復原來照片。

4、強大清晰的同步效果：在「神奇相冊」中對照片的隱藏，會直接同步到你的相冊，一站式隱藏和恢復，無需任何多餘的操作。

5、安全方便的解鎖體驗：「神奇相冊」提供雙重解鎖方式——Touch ID 解鎖解鎖、密碼解鎖。指紋解鎖方便日常使用「神奇相冊」，密碼解鎖讓你的隱私有雙重的保障。

6、簡潔直觀的界面設計：沒有多餘的按鍵和圖標，無需任何的探索和指導，輕鬆上手「神奇相冊」。選中想要隱藏或恢復的照片，點擊“隱藏”或“恢復”即可達到目的。

iPhone 隱藏照片 App

△ 目前這款「神奇的相冊」APP，可以在 App Store 中免費下載，評分高達 4.9 顆星就知道有多好用了～下載之後開啟，會先被要求從 1~3 隨機輸入一個數字，並且按下下一步。

iPhone 加密照片

△ 剛剛輸入的數字，就是我們的暗門，只有知道暗門的人，才可以知看到真正的照片，長按第一張暗門之後，就可以進入隱藏照片模式啦！記住這個暗門只能你自己知道，不要給別人知道呦。

iPhone 加密照片

△ 長按暗門照片後，為了安全你可以在設定一層密碼，如果覺得麻煩不想設定密碼，也可以點右上角跳過。進入暗門之後，點擊你要隱藏的照片，就會被「神奇的相冊」自動產生的風景照覆蓋。

iPhone 鎖照片

△ 這時候在相簿裡面看到的照片，就只是一張普通、正常的風景照，不是自己收藏的私密照～

神奇的相冊

△ 要將風景照恢復成私密照的話，開啟「神奇的相冊」APP，長按暗門進入，看到照片右上角有個閉眼的圖示（代表該張照片目前是風景照），點擊一下閉眼的圖示，就可以恢復成原本的私密照片囉！這個相當有創意的隱藏照片方法，比起一般的鎖密碼實用許多，下次看到朋友手機有一樣的風景照，就知道他也是老司機啦 XD 大家趕快下載起來吧～

下載：
神奇的相冊（App Store 下載）

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