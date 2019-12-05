IObit Software Updater 軟體自動更新到最新版本

電腦裡面軟體那麼多，不知道大家是如何更新的呢？很多軟體會有更新通知，但不是所有軟體都是如此，因此可以使用 IObit Software Updater 這樣的軟體更新工具，它會自動替你檢查電腦內的軟體版本，IObit Software Updater Pro 專業版本更可以自動更新到新版本，而且沒有廣告的干擾，若你有軟體更新的強迫症，那麼這款限時免費的好工具很適合你唷！那為什麼軟體要更新到最新版本呢？因為軟體總是會新功能，或是解決舊有的 Bug 等等，最新版本相對是比較穩定的唷！

IObit Software Updater 軟體自動更新到最新版本

△ 軟體開啟後點選右下角的輸入授權碼，授權碼在文末免安裝版檔案內，請大家在文末下載唷！

IObit Software Updater 軟體自動更新到最新版本

△ 貼上軟體序號之後，點選立即註冊。

IObit Software Updater 軟體自動更新到最新版本

△ 之後就可以看到 IObit Software Updater Pro 啟用成功的訊息囉！

IObit Software Updater 軟體自動更新到最新版本

△ 軟體開啟後就會檢查軟體更新，不過很意外的是我的軟體都是最新版本，所以沒得替大家演示更新的過程，這裡就交給大家自己實作囉！

https://www.iobit.com/en/iobit-software-updater.php

免安裝版：
IObit Software Updater 2.2.0.7z（GOOGLE下載）
IObit Software Updater 2.2.0.7z（1DRV下載）
IObit Software Updater 2.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
IObit Software Updater 2.2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
IObit Software Updater 2.2.0.7z（本站下載）
檔案大小：11.10 MB

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