驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

驅動程式需要更新嗎？是否遇過電腦莫名的問題而當機呢？其實有時候就是驅動程式沒有更新而造成的，驅動人生 8 Drive The Life 就是一套集合驅動程式更新、驅動程式備份、驅動程式還原與驅動程式管管理的工具，相比驅動人生 7 據說是全新打造，運行速度和順暢度都有提升。其實這類驅動程式更新很多選擇，大家選擇一款定期更新驅動程式即可，或是備份一份完整的也是可以唷！

軟體特色：

  • 全新驅動管理引擎：支持設備數量大幅提升，驅動匹配更加精準。
  • 實時硬件運行監測：持續監控硬件運行數據，全面掌控電腦狀態。
  • 故障修復工具全面升級：全套工具覆蓋各個可能環節，更有專家在線診斷。

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

軟體首頁全方面體檢的功能，可以檢查看看電腦是否有什麼異常的狀況。

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

基本上問題狀況就是參考看看，其實解決方式大多還是更新驅動程式，或是啟用驅動。

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

驅動管理可以一次檢查所有驅動程式的版本，若是有舊版本可以直接更新，不過因為大多以公版的驅動程式為主，所以更新之前建議先備份一次。

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

備份所有的驅動程式非常簡單，到驅動備份的地方，勾選所有的驅動程式，之後立即備份即可。

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

其他功能還包含有硬體狀態的監測，包含有記憶體、ＣＰＵ、網路速度與硬碟讀寫，這個算是輔助工具。

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

附加功能還包含有硬體檢測，可以知道所有硬體的資訊。

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

也有內建軟體管理功能，不過這裡的軟體都以大陸的軟體為主，若沒有很信賴大陸的軟體，基本上就不要亂安裝囉！

驅動人生8 Drive The Life 8 驅動程式更新備份管理

工具箱是這家軟體的其他工具，若是有需求也可以參考看看囉！

https://qd8.160.com/

免安裝版：
DriveTheLife 8.0.7.16.7z（GOOGLE下載）
DriveTheLife 8.0.7.16.7z（1DRV下載）
DriveTheLife 8.0.7.16.7z（MEDIAFIRE下載）
DriveTheLife 8.0.7.16.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：41 MB

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