驅動人生是一套免費的集硬體識別、驅動符合、驅動下載、驅動安裝、驅動備份、驅動還原、驅動移除於一體的驅動管理系統，強大的硬體識別能力，完美的最佳驅 動符合與安裝，軟體界面清晰、操作簡單，加上精準的識別符合能力、設定人性化等諸多優點，大大方便了廣大機友管理自己電腦的驅動程式，驅動人生力求支援所 有品牌、所有類型的設備，全力打造一個沒有區域限制的、簡易智全的裝機平台。驅動人生所支援的品牌和設備類型是沒有限制的，擁有寬廣的使用者渠道和高效完 善的方式，具備快速、準確的充實速度，目前正逐步接近支援所有品牌、所有型號設備的驅動（品牌如：Intel、nVidia/3DFX、AMD/ATI、 VIA/S3、Realtek、C-Media、Marvell、ADI、IBM、Creative、Broadcom、Conexant、 SigmaTel、Matrox... 設備類型如：主機板、顯示卡、聲卡、網卡、數據機、攝影頭、無線、列表機、掃瞄器、讀卡器、陣列卡、藍芽、手寫板、讀寫器、USB、1394、 Bluetooth、Display、Image、MEDIA、Modem、Net、PCMCIA、SCSIAdapter、 SmartCardReader、System、MODEM、串口、並口...)。

△ 新版本內鍵結了許多相關工具，基本上只需要點下方驅動體驗、驅動管理、外社驅動與離線驅動四個選單，其他都不要亂點，有些會背景安裝其他工具程式。驅動體驗就是檢查電腦的驅動是否有更新，檢查完成後可以替你直接完成驅動更新，就不用自己額外去下載驅動、檢查版本與安裝，這就是驅動程式工具的最大好處。△ 就算你不信任驅動人生的驅動，也可以使用驅動備份的功能，萬一哪天電腦重新安裝的時候，就可以從備份的驅動直接還原，保留一份正確的驅動也是頗必要的。△ 外接裝置的驅動也可以幫忙檢查。△ 最新版本功能就是可以保存電腦所需要的任何驅動，功能有預先下載本機驅動、導出本機配置資訊、導出本機配置訊息並下載驅動與安裝離線驅動的功能。驅動人生支援所有品牌(如Intel、nVidia/3DFX、AMD/ATI、VIA/S3、Realtek、C-Media、Marvell、 ADI、IBM、Creative、Broadcom、Conexant、 SigmaTel、Matrox等）的主機板、顯示卡、聲卡、網卡、數據機、攝影頭、無線、列表機、掃瞄器、讀卡器、陣列卡、藍芽、手寫板、讀寫器、 USB、1394、Bluetooth、Display、Image、MEDIA、Modem、Net、PCMCIA、SCSIAdapter、 SmartCardReader、System、MODEM、串口、並口等設備的識別與驅動。驅動人生特點一、全自動檢測電腦硬體，自動符合官方驅動方便、快捷、智慧的的硬體識別檢測，上百G的不斷完善的官方驅動庫，驅動人生的目標是檢測識別所有硬體，並自動為您的電腦下載安裝穩定性最好、性能最高的驅動程式。二、全自動檢測最新驅動並實現更新我們擁有各條電腦產品線的驅動維護人員，即時維護著整個驅動庫，確保所有最新驅動及其評測進入備選服務狀態，驅動人生能根據您的電腦的硬體型號結合作業系 統平台等環境找出最新的各項性能最優的驅動為你及時更新，讓您的愛機各項性能表現更卓越。進階使用者可手動從我們的驅動資料庫中選擇自己喜歡的版本進行更 新並鎖定。三、輕鬆快捷的備份和還原驅動人生在每次更新變動之後會自動或提示您備份最新的驅動並能全程協助管理，您只需點一下滑鼠確認即可輕鬆完成。在系統故障、重裝系統等狀態下可選點幾個快速完成驅動快速恢復。四、驅動移除輔助性的附加功能項，前三項功能基本能幫您將電腦的所有設備及驅動維護到最佳狀態，驅動移除旨在給你提供輔助性的更方便、靈活的進階應用，如你基本不用某些設備，可考慮移除其驅動，但驅動人生推薦並幫你安裝所有設備驅動，以備您在使用時更方便、更舒適。

目前官方還有完整網卡版的版本，若是遇到沒有網卡驅動的電腦，則會幫您把網卡驅動搞定

驅動人生 7 免安裝版：檔案大小：15.61 MB驅動人生 7 安裝版：檔案大小：18.42 MB驅動人生 6 免安裝版：檔案大小：14.27 MB驅動人生 6 安裝版：檔案大小：15.26 MB