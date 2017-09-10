你還在使用Windows內建的【新增移除程式】嗎？若你的確如此那麼就聽我的話趕快停用吧！其實系統內建的一樣可以達到軟體移除的功能，但是不保證移除的乾淨啊！雖然說開始功能表的軟體選項不見了，但是還是會有殘餘的資料夾或是檔案，而登錄檔內也有殘餘的資訊，若你又喜歡安裝一些軟體測試，久而久之系統內會殘餘多少垃圾呢？因此我會推薦大家使用比較好的移除程式，除了移除乾淨之外，系統也清淨啊！
可以針對工具列、外掛程式進行移除。
Windows 8、Windows 10 的市集安裝項目也從這裡來移除。
http://www.iobit.com/advanceduninstaller.html
免安裝版：
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