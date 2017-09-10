IObit Uninstaller 7.0.2 軟體移除就是要乾乾淨淨，支援 Win8 應用程式移除

2017-09-10 02:23:01 哇哇 0 0


你還在使用Windows內建的【新增移除程式】嗎？若你的確如此那麼就聽我的話趕快停用吧！其實系統內建的一樣可以達到軟體移除的功能，但是不保證移除的乾淨啊！雖然說開始功能表的軟體選項不見了，但是還是會有殘餘的資料夾或是檔案，而登錄檔內也有殘餘的資訊，若你又喜歡安裝一些軟體測試，久而久之系統內會殘餘多少垃圾呢？因此我會推薦大家使用比較好的移除程式，除了移除乾淨之外，系統也清淨啊！

IObit Uninstaller對於軟體有簡易的分類，你很簡單就可以知道最近安裝了那些軟體、比較大型的軟體以及最近使用過的軟體，分門別類之下尋找軟體也比較快速，而且也提供搜尋的功能，只要打幾個英文字就可以快速的找出目標。軟體的移除分為三個步驟，第一就是建立系統的還原點，第二依照軟體的移除程序移除軟體，第三點就是強大功能的「Powerful Scan」，將會幫您的系統做一個掃描檢查，檢查是否有殘餘的檔案或是登錄檔，也就是清除垃圾的最後關鍵，你也來試試看囉！



可以針對工具列、外掛程式進行移除。



Windows 8、Windows 10 的市集安裝項目也從這裡來移除。

http://www.iobit.com/advanceduninstaller.html

免安裝版：
IObit Uninstaller 7.0.2.7z（MediaFire下載）
IObit Uninstaller 7.0.2.7z（Rapidgator下載）
IObit Uninstaller 7.0.2.7z（YunFile下載）
IObit Uninstaller 7.0.2.7z（本站下載）
檔案大小：10.41 MB
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