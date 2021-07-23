常常安裝軟體與移除軟體，最怕的就是在電腦上遺留許多軟體垃圾，若只是系統內建的移除軟體，那麼當移除軟體後，肯定會留下許多殘渣，對我來說是非常不好的，久而久之就佔據了不少硬碟空間，這次要跟大家分享的 Smarty Uninstaller 專業軟體移除工具，能將電腦內的軟體徹底移除，在軟體移除後也會進行快速的掃瞄，將軟體遺留的垃圾檔案一併清除，這類工具我之前習慣使用免費的 Geek Uninstaller，而 Smarty Uninstaller 目前限時免費當中，奉勸大家可以使用這款不錯的軟體移除工具唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SMARTY UNINSTALLER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，安裝版可以到文末下載，這次的版本是安裝即註冊版，所以請務必下載安裝檔案唷！

△ 軟體開啟後會列出目前系統上安裝的所有軟體，預設點選兩下就可以將軟體進行移除，會自動執行軟體本身的移除功能，若是內建的移除已經損毀無法作用，可以直接使用 Force Uninstall 的功能。

△ 在軟體移除過後，會開始進行算掃描，檢查軟體是否有殘留的檔案與註冊檔，等掃描之後可以全部勾選，然後點選 Clean Up 來通通清除，確保殘留的軟體垃圾都被清空囉！

https://www.smartuninstall.com/

安裝版：

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（SHAREWAREONSALE下載）

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（GOOGLE下載）

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（1DRV下載）

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（MEDIAFIRE下載）

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（RAPIDGATOR下載）

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（MEGA下載）

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