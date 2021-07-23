Smarty Uninstaller 軟體徹底移除工具

常常安裝軟體與移除軟體，最怕的就是在電腦上遺留許多軟體垃圾，若只是系統內建的移除軟體，那麼當移除軟體後，肯定會留下許多殘渣，對我來說是非常不好的，久而久之就佔據了不少硬碟空間，這次要跟大家分享的 Smarty Uninstaller 專業軟體移除工具，能將電腦內的軟體徹底移除，在軟體移除後也會進行快速的掃瞄，將軟體遺留的垃圾檔案一併清除，這類工具我之前習慣使用免費的 Geek Uninstaller，而 Smarty Uninstaller 目前限時免費當中，奉勸大家可以使用這款不錯的軟體移除工具唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/smarty-uninstaller-giveaway-coupon-sale

Smarty Uninstaller 軟體徹底移除工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SMARTY UNINSTALLER NOW。

Smarty Uninstaller 軟體徹底移除工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Smarty Uninstaller 軟體徹底移除工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，安裝版可以到文末下載，這次的版本是安裝即註冊版，所以請務必下載安裝檔案唷！

Smarty Uninstaller 軟體徹底移除工具

△ 軟體開啟後會列出目前系統上安裝的所有軟體，預設點選兩下就可以將軟體進行移除，會自動執行軟體本身的移除功能，若是內建的移除已經損毀無法作用，可以直接使用 Force Uninstall 的功能。

Smarty Uninstaller 軟體徹底移除工具

△ 在軟體移除過後，會開始進行算掃描，檢查軟體是否有殘留的檔案與註冊檔，等掃描之後可以全部勾選，然後點選 Clean Up 來通通清除，確保殘留的軟體垃圾都被清空囉！

https://www.smartuninstall.com/

安裝版：
Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（SHAREWAREONSALE下載）
Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（GOOGLE下載）
Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（1DRV下載）
Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（MEDIAFIRE下載）
Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（RAPIDGATOR下載）
Smarty Uninstaller 4.9.6.exe（MEGA下載）
檔案大小：8.16 MB

限時免費 Smarty Uninstaller 4.9.6 軟體徹底移除工具，不殘留軟體垃圾佔空間 相關文章

訪客留言

限時免費 Smarty Uninstaller 4.9.6 軟體徹底移除工具，不殘留軟體垃圾佔空間 參考資料

三款免費的進階反安裝工具讓卸載作業更乾淨 - 電腦玩物
這兩個東西是不同的，所以當你要移除奇摩即時通時，刪掉桌面上的安裝程式一點 ... 我明明反安裝卻還在硬碟中留下個空資料夾或幾個垃圾檔，想來就令人不舒服， ... 的進階反安裝掃描有抓錯檔案外(商業版的Your Uninstaller、Smart Uninstaller在 ... 雖然方式不同，但是這三款工具都是很棒的免費反安裝軟體，推薦大家選擇自己&nbsp;...
Revo Uninstaller v2.2.0 免費版、v4.3.8 專業版- 超強力軟體移除工具！ – 重灌狂人
2020/11/27 更新： 軟體版本更新至 v2.2.0 免費版（更新細節）、v4.3.8 專業版（更新細節）。 之前曾經介紹過 Geek Uninstaller 軟體移除工具，主要特色就是更快的啟動速度與更好用的搜尋、瀏覽介面，可以讓我們更方便的找到想要移除的軟體。而本文介紹的這個「 ...
史萊姆的第一個家
免費的多功能系統清理工具，功能類似CCleaner，能夠加速、增強和保護你的電腦。謝謝網友Neo 推薦^_^ 請到軟體下載區(系統清理)下載。 ... 它可以讀取S.M.A.R.T瞭解硬碟健康狀況，可以快速讀到本機硬碟的詳細訊息，而且是免費的哦。 ... 一套免費的移除程式，比較特別的地方是它可以強制移除軟體，如果你有遇到無法移除&nbsp;...
[工具] Revo Uninstaller 深受好評價移除不留痕跡專用軟體下載教學文@免安裝中文版 - 簡單生活Easylife
你是否跟我一樣，常看到實用工具軟體，都會想下載安裝來使用看看，但使用不順手要移除了時候，偏偏微軟 Windows 內建移除工具常出錯？？身為玩家級的你可就不能夠錯過「Revo Uninstaller」，功能也是很強大又完善，檔案輕巧又執行速度快，尤其是內建的獵人模式，可 ...
IObit Uninstaller v10.0.2 – 最新版下載！熱門的檔案移除軟體 ...
2019年4月28日 — IObit Uninstaller 是一款網路上相當知名的檔案移除軟體，不僅支援繁體之 ... 對電腦不太熟悉的使用者來說，這些功能能夠輔助用戶清理硬碟空間， ... 優質軟體推薦． ... 功能，不過作為一款「移除軟體的工具」來說，兩套都能夠完美勝任！ ... 優惠活動」，只要購買IObit Uninstaller，就會免費贈送Smart Defrag 6&nbsp;...
2020 DoYourData Uninstaller Pro 免安裝版下載，軟體徹底移除工具 #瀏覽介面，可以讓我們更方便的找到想要移除的 ...
#參考資訊：瀏覽介面，可以讓我們更方便的找到想要移除的軟體。而本文介紹的這個「Revo Uninstaller」軟體移除工具 ... [最新版][下載] avast! antivirus 免費防毒軟體 繁體中文版！ 人事行政局 2018 行事曆、放假日 (民國107年) [免費下載] Windows 10 簡體 ... ...
軟體要如何移除乾淨？IObit Uninstaller PRO 免費下載 | Po3C
限時免費 IObit Uninstaller 10 PRO 軟體移除工具，內行的都不會錯過！,軟體移除工具很多款，軟體若要移除乾淨就千萬不要用 Windows 內建的，IObit Uninstaller 可以幫你移除軟體後清理得更加徹底，避免在系統上殘留更多沒有必要的垃圾檔案，其實非常多用戶都有使 ...
Smarty Uninstaller 4.9.6 - 軟體移除工具- 阿榮福利味- 免費軟體 ...
2020年1月2日 — Smarty Uninstaller 4.9.6 - 軟體移除工具. [ 訂閱本站 ] [ 通知新版 ] [ 通知無法下載 ] [ 你來推薦 ].
軟體移除 – WL.Event
IObit Uninstaller 是一款網路上相當知名的 檔案移除軟體，不僅支援繁體之外，移除之後也會「清除殘餘的登錄項目、檔案」，相當方便。 除了移除的功能之外，IObit Uninstaller 也整理了「 捆綁軟體、最近安裝、大程式、不常使用 」…等項目，讓使用者可以快速的了解 ...
Geek Uninstaller 強制把軟體死當無法刪除垃圾檔移除清理專用程式@免安裝中文版 - 簡單生活Easylife
電腦長時間使用下來，多少會安裝不少程式，若想讓硬碟空間變大，最好的方法就是將不必要軟體移除，但會發現部分來路不明檔案想要移除時，還會發生死當無法刪除 or 垃圾檔沒有清理乾淨情況？？這時候推薦你下載免費輕巧好用小工具【GeekUninstaller】，軟體介面簡潔 ...