常常安裝軟體與移除軟體,最怕的就是在電腦上遺留許多軟體垃圾,若只是系統內建的移除軟體,那麼當移除軟體後,肯定會留下許多殘渣,對我來說是非常不好的,久而久之就佔據了不少硬碟空間,這次要跟大家分享的 Smarty Uninstaller 專業軟體移除工具,能將電腦內的軟體徹底移除,在軟體移除後也會進行快速的掃瞄,將軟體遺留的垃圾檔案一併清除,這類工具我之前習慣使用免費的 Geek Uninstaller,而 Smarty Uninstaller 目前限時免費當中,奉勸大家可以使用這款不錯的軟體移除工具唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SMARTY UNINSTALLER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,安裝版可以到文末下載,這次的版本是安裝即註冊版,所以請務必下載安裝檔案唷!

△ 軟體開啟後會列出目前系統上安裝的所有軟體,預設點選兩下就可以將軟體進行移除,會自動執行軟體本身的移除功能,若是內建的移除已經損毀無法作用,可以直接使用 Force Uninstall 的功能。

△ 在軟體移除過後,會開始進行算掃描,檢查軟體是否有殘留的檔案與註冊檔,等掃描之後可以全部勾選,然後點選 Clean Up 來通通清除,確保殘留的軟體垃圾都被清空囉!

https://www.smartuninstall.com/

安裝版:

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe(SHAREWAREONSALE下載)

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe(GOOGLE下載)

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe(1DRV下載)

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe(MEDIAFIRE下載)

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe(RAPIDGATOR下載)

Smarty Uninstaller 4.9.6.exe(MEGA下載)

檔案大小:8.16 MB