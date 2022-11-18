系統優化工具

電腦容量不夠怎麼清理最快？這時候光是手動解除安裝軟體可能不夠，需要移除一些系統垃圾檔案才行，Reg Organizer Pro 系統清理工具能夠清理 Windows 系統垃圾、優化並加速系統。它還能夠移除系統中刪除不需要的軟體，並徹底移除已移除軟體的殘留檔案。此外，它也內建啟動管理器工具，可以一鍵關閉不需要的軟體和暫停啟動不重要的應用程式，提升 Windows 的開機速度。這款系統優化工具原價 39.95 元，現在收下可以永久免費使用，電腦容量常常不足的朋友，趕緊收下吧。系統清理工具很重要，如果你錯過限免可以用 Wise Disk Cleaner 來清理你的電腦。

限時免費活動頁面：https://giveaway.tickcoupon.com/reg-organizer-free-license-key/

系統清理

進入限時免費活動頁面，點選 Spoiler 就可以取得本次的活動軟體，或是到文章後方點擊下載連結，來下載 Reg Organizer Pro，完成安裝之後開啟軟體，點擊左上角的 Help，點選 Enter the license key。

系統優化軟體

然後貼上本次的限時免費序號，就可以完成註冊啦，下面可以看到註冊成功的訊息，本次的授權是終身的，序號請大家自行開燈領取啦：ZJD4NT-MRC0SC-JT4VZD-K9PHM1-J0R9MO-Y4VKIQ-UO04ZN-OBGS1U-Z0E8

開機啟動管理

開啟 Reg Organizer Pro 後，左側第一個選項 EXPRESS CHECK 點選後可以快速檢查電腦的狀況，像是系統可清理的垃圾文件、目前啟動項、可清理的隱私資料等。

電腦垃圾文件清理

左側第二項是系統清理，點擊之後可以快速掃描系統垃圾，掃描完成後可以在下方看到可清理出多少空間，小編隨便一掃就能清理出 19.9GB 啦，按下下方 CLEAN UP 就可以釋放電腦空間囉。

徹底移除軟體

左側 PRIVATE DATA CLEANUP 典籍進去，可以清理瀏覽器、Windows 系統的快取及系統垃圾。掃描完成後一樣按下 CLEAN UP 就可以一鍵清理。

電腦垃圾文件清理

再來是左側第三個選項 STARUP APPLICATIONS，在這邊可以管理電腦的啟動管理，如果太多軟體在電腦開機時啟動，就會影響電腦的開機速度，我們可以在這邊關閉開機時不需要的軟體，按下下方按鈕即可一鍵關閉或開啟。

電腦快取清理�

最後則是軟體移除工具，可以這底移除軟體，不殘留垃圾檔案。Reg Organizer Pro 可以清理系統、移除隱私資料、管理啟動項及徹底移除軟體，小編將連結放在下方，各位趕緊取得啦，本次是終身授權，機會難得請把握囉。

https://www.chemtable.com/organizer.htm

免安裝版：
Reg Organizer Pro 8.91.7z（GOOGLE下載）
Reg Organizer Pro 8.91.7z（1DRV下載）
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Reg Organizer Pro 8.91.7z（MEGA下載）
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