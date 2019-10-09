你多久清理一次電腦呢？我是每當清理軟體有更新時就會掃一次，所以應該也算頗常清理的吧！若是沒有養成清理的習慣，不妨就讓清理軟體常駐在系統之中，KCleaner擁有了獨特的「自動模式」，可以背景自動執行清理的動作，不知不覺又保持系統清潔，這樣不是超級方便的嗎？而且清理效果也不差，用為最著名的清理軟體後，我還可以再刪除超過300MB的垃圾，的確不錯吧！

首次執行軟體時會跳出軟體設定，有一系列的清除列表，大家可以是自己需求調整，我目前是採用預設的模式。

此軟體可以開機時自動載入，專輯模式會顯示每一項清理項目的細節，讓你可以得知每個項目清理了多少空間；而自動模式為這軟體的特殊功能，可以自己設定多久清理一次，當自動清理過後軟體就會開始倒數，時間一到又開始自動清理，這絕對適合電腦潔癖者使用。

http://www.kcsoftwares.com/index.php?kcleaner

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