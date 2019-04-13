AdwCleaner 7.3 解決首頁綁架、莫名工具列、惡意廣告等問題

2019-04-13 07:05:00 哇哇 0 0

出來混久了總是要還的，為什麼要推廣免安裝軟體？因為安裝軟體隱藏許多的風險，這次不知道安裝了什麼害我也中鏢了，首頁被 QVO6 綁架，而且就算首頁設定已經改掉了，還是給你出現被綁架的畫面，我也是第一次遇到這樣的情形，若你也遇到這樣的情況，試試看 AdwCleaner 吧！不保證所有的問題都能解決，不過至少比 Anvi Browser Repair Tool 有效。

AdwCleaner 這工具真的很值得推薦，除了解決瀏覽器的異常問題之外，我覺得有點類似防毒、防間諜工具的軟體，建議大家沒事也可以掃掃看。

先來看看我被綁架的狀態吧！一次被綁架了三個瀏覽器，Chrome、Firefox、IE 全部中獎。

開啟 AdwCleaner 之後先進行 Search 掃描的動作，會列出一份檢測的報告，大家可以先檢視檢測結果，這時候還沒有開始進行清理。

實際執行 Delete 清理的動作才會開始進行清理。

清理結束之後也會提醒你一些安全資訊，譬如說安裝軟體的來源要是官方網站，或是你所信任的網站；安裝軟體的過程當中也不要一直按下一步，要仔細檢測每一個步驟的內容，若是有第三方的工具列軟體要安裝，也請記得不要勾選。看完這段話之後會自動的重開機，開機後被綁架的問題果真解決囉！

http://general-changelog-team.fr/en/tools/15-adwcleaner

免安裝版：
AdwCleaner 7.3.7z（MEDIAFIRE下載）
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