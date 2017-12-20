曾幾何時大家都說速度快的 Firefox 也遇到了變慢的問題，這就和使用電腦的感覺差不多，電腦再強速度再快若缺少了清理，那麼再快的電腦也會慢下來，瀏覽器當然也是如此，除了定期清理一些暫存擋之外，瀏覽紀錄和書籤反而是常常被遺忘的整理重點。SpeedyFox 能夠優化 Firefox、Chrome、Chromium、CentBrowser、Skype、Thunderbird、Opera、Vivaldi、Yandex Browser、Epic Privacy Browser、Cyberfox、FossaMail、Viber for Windows、Slimjet Browser、Pale Moon 與 SeaMonkey 這幾款軟體，優化資料庫達到加速的成效，一定要試試看！
Firefox使用 SQLITE 去儲存很多的使用者記路和設定，時間一久資料量累積起來就很驚人，也會影響到使用瀏覽器的速度，清理的步驟不會很繁雜也很簡單，但是清理過後速度大大提升唷！
若是使用免安裝版，Profile 請選擇 Data\profile 資料夾。順便一提，搭配 Vacuum Places 的外掛也有同樣效果唷！或是收藏庫清潔工也是很棒的選擇唷^^
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免安裝版：
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