SpeedyFox 2.0.21 加速你的 Chrome、FireFox、Opera、Vivaldi 與 CentBrowser 等瀏覽器

2017-12-20 10:57:09 哇哇 0 0
 

曾幾何時大家都說速度快的 Firefox 也遇到了變慢的問題，這就和使用電腦的感覺差不多，電腦再強速度再快若缺少了清理，那麼再快的電腦也會慢下來，瀏覽器當然也是如此，除了定期清理一些暫存擋之外，瀏覽紀錄和書籤反而是常常被遺忘的整理重點。SpeedyFox 能夠優化 FirefoxChrome、Chromium、CentBrowser、Skype、Thunderbird、OperaVivaldiYandex Browser、Epic Privacy Browser、Cyberfox、FossaMail、Viber for Windows、Slimjet BrowserPale Moon 與 SeaMonkey 這幾款軟體，優化資料庫達到加速的成效，一定要試試看！

話說我曾經就有當冤大頭的經驗，之前的電腦（AMD 3000+）我覺得龜到不能了，每次開啟 Firefox 都要5分鐘之久，深深覺得是不是電腦越來越爛了，有時在網址列輸入一些英文，整個瀏覽器又會卡著不動，這真是讓我十分困擾，所以最後決定換電腦，換了之後也沒有改善，這然我一度相當的沮喪，都花了好幾張小朋友買新電腦了還是如此，最後才發現是自己的 Firefox 根本沒有好好的清理，後悔也來不級囉～（其實只是找藉口換新電腦）



Firefox使用 SQLITE 去儲存很多的使用者記路和設定，時間一久資料量累積起來就很驚人，也會影響到使用瀏覽器的速度，清理的步驟不會很繁雜也很簡單，但是清理過後速度大大提升唷！



若是使用免安裝版，Profile 請選擇 Data\profile 資料夾。順便一提，搭配 Vacuum Places 的外掛也有同樣效果唷！或是收藏庫清潔工也是很棒的選擇唷^^

http://www.crystalidea.com/speedyfox

免安裝版：
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