正在使用的瀏覽器感到膩了嗎？想體驗不同的瀏覽器嗎？Yandex Browser 是一款非常不錯的新選擇，首重安全與隱私，瀏覽速度快速，而更吸引我的是舒適的使用介面，我喜歡他們動態背景的導覽頁面，以及無邊框的設計，依據網站圖示顯示不同顏色的分頁頁籤，支援滑鼠手勢，以 Chromium 為核心，有自己的延伸套件中心，也可以兼容 Chrome 部分的擴充套件，換瀏覽器的好選擇！唯一的缺點就是肥啊～

安裝時請點選「開始使用」，同時代表同意他們的使用條款。

開始進行安裝。

安裝完成後選擇預設要使用的搜尋引擎。

預設的導覽頁非常簡潔、非常好看，而且背景是動態的唷！上面的輸入框式搜尋列也是網址列。

分頁頁籤的位置在下方，這有點不是很習慣，不過我覺得頗特殊的，而頁籤顏色會自動識別，我還頗愛這種顯示，不過無法關閉顏色顯示、與無法自己調整顏色頗可惜的。

沒有網址列是必須要習慣的，和以往的使用習慣大大不同，要修、複製當下的網址，必須點選上方視窗標題的地方，之後才可以修改、複製、分享當下的網址。

選項設定在視窗的右上角，整個設計非常簡潔，連選單圖示都很簡易，我想應該不少人喜愛這種模式。

內建幾款推薦的延伸套件，可以直接從設定中的載入項去啟動。

有自己的延伸套件中心，也可以兼容 Chrome 的擴充套件，不過應該不是通通支援，大家所習慣的擴充套件要自己試試看。

內建的多款動態背景我覺得都非常好看，喜歡這種賞心悅目的感覺，有時候瀏覽器不只要性能好，感覺舒適也非常的重要。

Yandex Browser 整體的流暢度真的還不錯，相比一般的瀏覽器我覺得更加有特色，而且基本功該有的也通通到位，頗值得大家試試看唷！

https://browser.yandex.com/desktop/?lang=zh-Hant

免安裝版下載：

YandexPortable 19.7.1.114.7z（GOOGLE下載）

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