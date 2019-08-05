Opera 62.0.3331.78 免費 VPN 無線上網，最新翻牆功能設定，體驗上網的速度感（OperaDev 64.0.3396.0）

2019-08-05 07:35:58 哇哇

瀏覽器百百款該用哪一款，以前由 IE 獨霸瀏覽器的這塊市場，現在已經被 Chrome 所取代，Firefox 也是許多的人選擇，要求速度的人或許會使用 Opera 瀏覽器，在速度、功能、效率、安全與隱私都是強調的重點，而且也很適合開發人員使用，若是你還慣用的瀏覽器，會是已經受不了瀏覽器吃記憶體的狀況，不如來使用 Opera 看看唷！

各種強調的功能可以參考官網介紹：http://tw.opera.com/browser/features/

最新開發版本加入內建 VPN 功能

最新開發版本請到文末下載免安裝版，開啟 VPN 功能之前必須先設定，從選單內點選設定。

設定 > 隱私& 安全當中可以看到 VPN 的選項，若是沒有看到的話，可能要確認是否是開發者版本唷！勾選 Enable VPN 就可以啟用。

啟用 VPN 之後，從網址列可以看到 VPN 的小圖示，下方可以選擇加拿大、德國與美國三個國家的 VPN，目前只有這三個啦！未來會不會越來越多呢？誰也不知道！不過也有不少然看衰這功能，想說可能會被玩到爆，看大家要先體驗先贏，還是拿板凳坐著看呢？

VPN 連線之後圖示會變成藍色，展開之後可以看到流量的狀態，大致上使用就是這樣囉！

http://tw.opera.com/

免安裝版：
OperaPortable 62.0.3331.78.7z（GOOGLE下載）
OperaPortable 62.0.3331.78.7z（1DRV下載）
OperaPortable 62.0.3331.78.7z（BANKUPLOAD下載）
OperaPortable 62.0.3331.78.7z（MEDIAFIRE下載）
OperaPortable 62.0.3331.78.7z（RAPIDGATOR下載）
OperaPortable 62.0.3331.78.7z（本站下載）
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免安裝最新開發版：
OperaPortableDev 64.0.3396.0.7z（GOOGLE下載）
OperaPortableDev 64.0.3396.0.7z（1DRV下載）
OperaPortableDev 64.0.3396.0.7z（BANKUPLOAD下載）
OperaPortableDev 64.0.3396.0.7z（MEDIAFIRE下載）
OperaPortableDev 64.0.3396.0.7z（RAPIDGATOR下載）
OperaPortableDev 64.0.3396.0.7z（本站下載）
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