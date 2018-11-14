Betternet 免費 VPN 一鍵翻牆支援 10 個國家

2018-11-14 03:37:20 9M87
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VPN 可以跨國買貼圖、下載遊戲等，繼之前分享的 VPN Gate 免費穩定 VPN 中繼伺服器之後，今天又要來跟大家分享一款全平台都能使用的免費 VPN 「Betternet」啦，不管你是 Anroid、iOS、Windows 還是 Mac 通通可以，Betternet 全憑 App 內的廣告利潤來維持主機的運作，心有餘力的話也可以選擇付費方案，支持它們的人資花費等，大家自由心證沒有強迫，免費的也是可以用沒有問題喔，只是付費的保證穩定度跟速度維持在最高品質！


Betternet 電腦版：Windows 下載Mac 下載
Betternet 行動版：App Store 下載Android 下載
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△ 下載安裝檔後，一般的安裝流程就省略啦，總之就是下一步大法開下去就對啦~

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△ 安裝完之後，會看到藍色的按紐 7 天免費試用，這邊你可能會有疑問，不是本來就免費嗎？點下去之後會自動開啟一個網頁，是要輸入個人資訊的，我想 betternet 可能是想引導大家付費吧，但跳出來的頁面實測直接關掉是可以繼續使用 Betternet 沒有問題的！

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△ 接著看到大大的 CONNECT 點下去，Betternet 會自動選擇速度較快的國家自動連上線，下面的 Select Virtual Location 選擇國家是付費版的功能，免費版就是隨機啦！多次切換應該還是可以連上自己想要連上的國家。

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△ 共有澳洲、加拿大、德國、法國、美國、香港、日本、荷蘭、新加坡、英國等 10 個國家。

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△ 連上線後，原來灰色的盾牌會變為藍色，再次按下 DISCONNECT 就可以終止啦！

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△ 連上線之後確認一下國家，的確有成功跳轉沒有問題，有下載 LINE 貼圖需求，或是有跨區下載遊戲需求的朋友，趕快把 Betternet 收下吧！

https://www.betternet.co/

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