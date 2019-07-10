VPNHub 號稱目前最安全的免費翻牆工具，PornHub 推出的 VPN 服務，老司機看片不留痕跡

2019-07-10 08:54:53 9M87

VPNhub

你有翻牆需求的時候都用哪一款 VPN ？市面上雖然有許多免費的 VPN 但安全性都有相當大的疑慮，由於大部分的免費 VPN APP 都來自大陸，最近知名謎片網站 PornHub 推出了自家的 VPNhub 工具，手機支援 iOS、Android，電腦支援 Mac 及 Windows，有免費版及付費版兩種版本，無須註冊馬上使用，安全性上比起來路不明的 VPN 服務相對安全，如果你最近在尋找免費的 VPN，VPNhub 下載起來就對啦！你也可以參考：TouchVPN 免費翻牆工具，手機電腦不限系統全平台支援！

PornHubVPN

△ 不管你是 iOS 系統還是 Android，VPNhub 通通都能使用，我這邊就用 Android 來做示範，基本上差異沒有太大，有免費版、付費版兩種版本，下面幫大家列出的簡單的比較：

免費版：有廣告、有國家切換限制
付費版：純淨無廣告、更快的連線速度、全世界超過 60 個國家可切換

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△ 我個人覺得免費的就很好用啦，雖然會一直看到廣告（如上圖），這裡你可能會不小心點錯，點擊下面有保護色的「 USE FREE FOR NOW」按鈕，再點擊右上方 X 就可以開始使用啦！

iPhone 翻牆 APP 推薦

△ 在開始使用 VPN 之前，會有一個連線權限的設定，點擊「SETUP NOW」來授權連線。

Android 翻牆 APP 推薦

△ 接著進入這個畫面後，按下中間的鎖頭，就可以進入 VPN 連線模式囉！順便補充一下 VPN 有什麼好處：可以繞過網站的審查、連上公共 Wi-Fi 避免遭受攻擊、隱私保護和隱藏真實位置等，總之可以強化上網的安全性，但台灣大部分用來翻牆。

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△ 目前 VPNhub 可翻牆到全世界超過 60 個國家，但有些國家法律明文禁止使用 VPN，包含：中國、埃及、蘇丹、古巴等國家就無法使用，除了少數幾個國家，VPNhub 算是一款可靠的 VPN 服務啦，且電腦（付費限定，可免費試用 7 天）、手機都可用，趕快下載起來吧！

下載：
VPNHub Windows 版本.exe（VPNHUB下載）
VPNHub Mac 版本.exe（VPNHUB下載）
VPNHub免費VPN（GOOGLE下載）
VPNHub免費VPN（APPLE下載）

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