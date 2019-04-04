對於 VPN 的印象，大家似乎比較常用來翻牆，但還有更重要的是上網的匿名性，也就是安全性。CloudFlare 在幾年前的 11 月 11 日推出 1.1.1.1 DNS 服務，透過自家 DNS 可以讓大家有更快速的上網體驗，不過 CloudFlare 又宣布推出 Warp 免費 VPN 服務，對上網資料進行加密，讓上網更加安全，將推出免費版及付費版，目前可在 APP 接受預先登記使用，將以登記順序優先開放使用。想了解 1.1.1.1 世界最快 DNS 可以參考：CloudFlare 1.1.1.1 手機版、CloudFlare 1.1.1.1 電腦版。了解 VPN 的重要性可以參考：如何避免 VPN 資料外洩 ? 比翻牆更重要的事，這 5 個 VPN 你千萬不能用

△ 如何到預先登記 CloudFlare VPN 服務 Warp 呢？到 Google Play 或 App Store 安裝 1.1.1.1 一鍵 DNS 服務 APP，安裝後開啟 APP，會看到 CloudFlare 的安全性及速度提示，但這不是我們的重點，不想看的話按下跳過即可。

△ 接這進入 APP 主介面後，可以看到最上方有個「Update」字樣，點擊下去之後選擇「Join the waitlist」加入等候名單就可以啦！CloudFlare 的 Warp 服務分為免費版本及付費的 Warp+ 版本，付費版使用 CloudFlare Argo 技術來做 VPN，載速度及穩定性上會比免費版品質更好。

△ 點擊之後就可以看到自己領到的號碼牌啦！我排在第 26 萬位～根據已知資料 CloudFlare 免費 VPN 採用 WireGuard 協議，實際使用起來會比一般手機的 VPN 更加省電，也可以透過快取、壓縮資料來節省網路數據的使用量。大家趕快下載 APP 排隊去，獲得優先 Warp 使用的機會～

1.1.1.1: Faster & Safer Internet（Google Play下載）

1.1.1.1: Faster & Safer Internet（App Store下載）