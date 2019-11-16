想用免費 VPN 卻找不到可靠的工具嗎？台灣人最常把 VPN 拿來當作翻牆功能，然而有一說是市面上免費 VPN 有 8 成都是大陸做的， 所以有人可能會覺得不放心，現在有好消息啦！注重的隱私 Firefox 與 Cloudflare 一起推出了免費的「Firefox Private Network」 VPN 附加元件，速度、連線穩定度都相對高。若有 VPN 需求的話，可以考慮使用 Firefox 瀏覽器，新增這款附加元件就可以囉。 最新 Firefox 免安裝版可以參考：Firefox Portable 68.0.2 繁體中文免安裝版，有史以來最快的火狐瀏覽器

△ 目前 Firefox Private Network 只在美國地區可以使用，未來將會開放到更多區域，若想要搶先體驗的人，可以先用 VPN 工具跳到美國，將 Firefox Private Network 新增到 Firefox 瀏覽器中。

△ 翻牆過後就可以順利新增 Firefox Private Network 附加元件，點擊安裝就完成啦。

△ 在使用 Firefox Private Network 前必須登入 Firefox 帳號，按下 Continue 進入 Firefox 登入頁面。若沒有 Firefox 帳號的，快速註冊一個吧，只要輸入電子郵件、帳號密碼就可以了。

△ 登入之後就可以正常使用 VPN 啦！可以看到只有一個開關鍵，雖然沒有其他國家的節點可以選擇，但是卻能提供相對穩定的 VPN 連線。

△ 來實測一下 VPN 速度，雖然稱不上是很快，但是穩定度的確是相當不錯喔，如果你擔心使用其它免費 VPN 有安全上的考量，可以是是這款由 Firefox 與 Cloudflare 聯手打造的附加元件喔！下面幫大家準備好連結啦，點過去就可以下載。

下載：

Firefox Private Network ( Firefox VPN 工具 )