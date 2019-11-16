免費VPN工具推薦

想用免費 VPN 卻找不到可靠的工具嗎？台灣人最常把 VPN 拿來當作翻牆功能，然而有一說是市面上免費 VPN 有 8 成都是大陸做的， 所以有人可能會覺得不放心，現在有好消息啦！注重的隱私 Firefox 與 Cloudflare 一起推出了免費的「Firefox Private Network」 VPN 附加元件，速度、連線穩定度都相對高。若有 VPN 需求的話，可以考慮使用 Firefox 瀏覽器，新增這款附加元件就可以囉。 最新 Firefox 免安裝版可以參考：Firefox Portable 68.0.2 繁體中文免安裝版，有史以來最快的火狐瀏覽器

Firefox Private Network

△ 目前 Firefox Private Network 只在美國地區可以使用，未來將會開放到更多區域，若想要搶先體驗的人，可以先用 VPN 工具跳到美國，將 Firefox Private Network 新增到 Firefox 瀏覽器中。

免費VPN工具推薦

△ 翻牆過後就可以順利新增 Firefox Private Network 附加元件，點擊安裝就完成啦。

VPN APP 推薦

△ 在使用 Firefox Private Network 前必須登入 Firefox 帳號，按下 Continue 進入 Firefox 登入頁面。若沒有 Firefox 帳號的，快速註冊一個吧，只要輸入電子郵件、帳號密碼就可以了。

免費VPN翻牆

△ 登入之後就可以正常使用 VPN 啦！可以看到只有一個開關鍵，雖然沒有其他國家的節點可以選擇，但是卻能提供相對穩定的 VPN 連線。

免費VPN工具推薦

△ 來實測一下 VPN 速度，雖然稱不上是很快，但是穩定度的確是相當不錯喔，如果你擔心使用其它免費 VPN 有安全上的考量，可以是是這款由 Firefox 與 Cloudflare 聯手打造的附加元件喔！下面幫大家準備好連結啦，點過去就可以下載。

下載：
Firefox Private Network ( Firefox VPN 工具 )

Firefox Private Network 值得信賴的免費 VPN 翻牆方式，Cloudflare 與 Firefox 聯手打造 相關文章

訪客留言

Firefox Private Network 值得信賴的免費 VPN 翻牆方式，Cloudflare 與 Firefox 聯手打造 參考資料

xq.efunfun.com
由於此網站的設置，我們無法提供該頁面的具體描述。
Firefox VPN附加元件ZenMate VPN - Xuite日誌 - 隨意窩
ZenMate VPN是Firefox瀏覽器的免費VPN〈Virtual Private Network〉附加元件，欣賞影片或下載檔案的時候，碰到連線受到限制的網頁，或想要隱藏自己的連線IP，&nbsp;...
How do I turn Firefox Private Network on or off? | Firefox ...
Firefox Private Network is an extension which provides a secure, encrypted tunnel to the web to protect your connection and your personal information anywhere&nbsp;...
Firefox is testing a VPN, and you can try it right now - The Verge
Last week, Mozilla said its Firefox browser would block third-party trackers for everyone by default and yesterday, Mozilla announced a new product that could give Firefox users even more privacy on the web: the Firefox Private Network, which ...
Mozilla Firefox 正體中文版下載 | MozTW, Mozilla Taiwan Community
Firefox 支援像是 WOFF、TrueType、OpenType 的開放字體格式，代表網站設計師再也不需要在建立網站時被限制於一些少數可用於網頁的字體。因為 Firefox 堅信就算是您沒有安裝該字體，仍然應該正確地顯示並被描繪出來。您可以在瀏覽時檢視許多不同的
How to installuninstall Firefox Private Network | Firefox Private ...
Firefox Private Network is an extension which provides a secure, encrypted tunnel to the web to protect your connection and your personal information anywhere&nbsp;...
網路隱私工具 - 加密安全抵抗全球大規模監控
Trisquel 是一個從 Ubuntu 分家出來的 Linux 作業系統。這個專案希望能發展一個完全免費的軟體系統而不依靠商用軟體或軔體，故其採用 Linux-libre，這是一個 Linux kernel 核心版本，若為非免費的程式碼（位元型大型物件 binary blobs）即會被移除。 ...
如何設定VPN連線？
輸入VPN SERVER位址(學校VPN SERVER：vpn.shu.edu.tw)，選下一步 按下完成就完成設定了，建議把將這個連線的捷徑加到我的桌面上的選項勾選起來， 在桌面上建立捷徑，方便之後連線。 在網路連線內可以看到建立完成的VPN連線
Firefox附加元件| Kim 創業讀書會
Firefox Private Network 火狐和Cloudflare 攜手推免費VPN 無流量限制 ... Firefox 瀏覽器，在擴充功能商店搜尋一下就有無數VPN 外掛可以下載，對於要在上網時隱藏&nbsp;...
Firefox VPN附加元件ZenMate VPN @ 軟體使用 ... - Xuite日誌
ZenMate VPN是Firefox瀏覽器的免費VPN〈Virtual Private Network〉附加元件，欣賞影片或下載檔案的時候，碰到連線受到限制的網頁，或想要隱藏自己的連線IP，&nbsp;...