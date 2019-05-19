體驗嶄新 Firefox：快，只為更好。 全新的 Firefox 瀏覽器速度提升非常有感，因為我是每天都使用 Firefox 的人，簡單來說速度上會比先前版本快上兩倍，記憶體用量更節省 30%，與 Chrome 瀏覽器相比記憶體大概省兩倍，應該不少人可以期待回歸火狐的懷抱。我們今天很高興能向你介紹全新的瀏覽器 - Firefox Quantum。你首先就會注意到的是風馳電掣的全新 Firefox。事實上，它的速度比去年更快上一倍，功能也更為強大。我們專注於了解你如何使用網路無拘無束地看影片、聽音樂、創作與玩樂，進而重新打造 Firefox。很高興能給你一套提供時髦、極速和高效率體驗的全新瀏覽器，也相信你一定深有同感：這將是你上網體驗的一大躍進。
當你使用 Firefox 時，同時也為確保網際網路作為開放、人人可用的全球公共資源盡了一份心力。我們作為一個獨立的非營利組織，自 2003 年以來便一直致力於創造能由你自行掌控線上生活的產品，並且持續推動能夠促進網路健全的開放技術與公共政策發展。我們自始至終，都以你為本。
http://moztw.org/firefox/releases/64.0/
http://www.moztw.org/firefox/
32bit 安裝版：
64bit 安裝版：
免安裝版：
Firefox 65.0 版本更新細節：
http://moztw.org/firefox/releases/64.0/
http://www.moztw.org/firefox/
32bit 安裝版：
Firefox Setup 66.0.5.exe（繁體MOZILLA下載）
Firefox Setup 66.0.5.exe（簡體MOZILLA下載）
64bit 安裝版：
Firefox Setup 66.0.5.exe（繁體MOZILLA下載）
Firefox Setup 66.0.5.exe（簡體MOZILLA下載）
免安裝版：
FirefoxPortable 66.0.5.7z（GOOGLE下載）
FirefoxPortable 66.0.5.7z（1DRV下載）
FirefoxPortable 66.0.5.7z（NOFILE下載）
FirefoxPortable 66.0.5.7z（本站下載）
檔案大小：72.20 MB