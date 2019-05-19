Firefox Portable 66.0.5 繁體中文免安裝版，有史以來最快的火狐瀏覽器

2019-05-19 09:10:20 哇哇

體驗嶄新 Firefox：快，只為更好。 全新的 Firefox 瀏覽器速度提升非常有感，因為我是每天都使用 Firefox 的人，簡單來說速度上會比先前版本快上兩倍，記憶體用量更節省 30%，與 Chrome 瀏覽器相比記憶體大概省兩倍，應該不少人可以期待回歸火狐的懷抱。我們今天很高興能向你介紹全新的瀏覽器 - Firefox Quantum。你首先就會注意到的是風馳電掣的全新 Firefox。事實上，它的速度比去年更快上一倍，功能也更為強大。我們專注於了解你如何使用網路無拘無束地看影片、聽音樂、創作與玩樂，進而重新打造 Firefox。很高興能給你一套提供時髦、極速和高效率體驗的全新瀏覽器，也相信你一定深有同感：這將是你上網體驗的一大躍進。 

當你使用 Firefox 時，同時也為確保網際網路作為開放、人人可用的全球公共資源盡了一份心力。我們作為一個獨立的非營利組織，自 2003 年以來便一直致力於創造能由你自行掌控線上生活的產品，並且持續推動能夠促進網路健全的開放技術與公共政策發展。我們自始至終，都以你為本。

Firefox 65.0 版本更新細節：

  • 全新功能強化追蹤防護：內容封鎖設定簡化為「標準」、「嚴格」與「自訂」三種選項，「網站資訊」面板（在網址列的 i 圖示）內容追蹤區塊也做了重新設計，顯示 Firefox 在各網站偵測到的內容。詳情參考 Mozilla Blog
  • 全新功能改善多語系使用者體驗：語言選項中的「設定其他語言」允許安裝額外語言供 Firefox 介面、網頁使用，而不必安裝特定語言版本的 Firefox。
  • 全新功能macOS: 支援 Handoff，在 iOS 瀏覽到一半的網頁（使用 Firefox 或 Safari），可以在 Mac Firefox 上繼續。
  • 全新功能Windows 64-bit: 支援次世次免費影片壓縮技術 AV1，參考 Mozilla 為此新開放標準進行的努力。
  • 全新功能改進效能與 web 相容性，支援 WebP 圖片格式，帶來同樣的影像品質，只需較小檔案大小。
  • 修正各種安全性修正
  • 變更macOS, Linux 和 Android 上的安全性改進：預設啟用較強的 stack smashing 防護。
  • 變更無論是否設定在重啟時自動還原瀏覽階段，關閉視窗時都會發出警告。
  • 變更簡化效能管理：由 about:performance 進入重新設計的工作管理員頁面，檢視各分頁、附加元件的記憶體用量。
  • 變更改善封鎖視窗功能，防止網頁同時開啟多個彈出視窗。
  • 企業版Windows: 提供 32 和 64 位元版的 MSI 安裝檔
  • 開發功能改善 Flexbox 支援：新的 Flexbox 檢測器能檢視 Flexbox 容器細節以利除錯。
  • 開發功能所有在「規則」面板變動的 CSS 都能在新的「變更」面板中追溯。
  • 開發功能於各桌面版平台皆支援 Storage Access API

http://moztw.org/firefox/releases/64.0/
http://www.moztw.org/firefox/

32bit 安裝版：
Firefox Setup 66.0.5.exe（繁體MOZILLA下載）
Firefox Setup 66.0.5.exe（簡體MOZILLA下載）

64bit 安裝版：
Firefox Setup 66.0.5.exe（繁體MOZILLA下載）
Firefox Setup 66.0.5.exe（簡體MOZILLA下載）

免安裝版：
FirefoxPortable 66.0.5.7z（GOOGLE下載）
FirefoxPortable 66.0.5.7z（1DRV下載）
FirefoxPortable 66.0.5.7z（NOFILE下載）
FirefoxPortable 66.0.5.7z（本站下載）
檔案大小：72.20 MB

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