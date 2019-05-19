體驗嶄新 Firefox：快，只為更好。 全新的 Firefox 瀏覽器速度提升非常有感，因為我是每天都使用 Firefox 的人，簡單來說速度上會比先前版本快上兩倍，記憶體用量更節省 30%，與 Chrome 瀏覽器相比記憶體大概省兩倍，應該不少人可以期待回歸火狐的懷抱。我們今天很高興能向你介紹全新的瀏覽器 - Firefox Quantum。你首先就會注意到的是風馳電掣的全新 Firefox。事實上，它的速度比去年更快上一倍，功能也更為強大。我們專注於了解你如何使用網路無拘無束地看影片、聽音樂、創作與玩樂，進而重新打造 Firefox。很高興能給你一套提供時髦、極速和高效率體驗的全新瀏覽器，也相信你一定深有同感：這將是你上網體驗的一大躍進。

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