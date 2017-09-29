Firefox Send 一次性加密檔案傳輸，隱私重要資料不上雲端或免費空間

2017-09-29 15:37:37 艾倫
Firefox Send 一次性加密檔案傳輸

網路雖然方便但也暗藏很多危險，雲端硬碟很多但也常有被駭客入侵的新聞，需要傳檔時不知道該選擇哪個免費空間？在這裡需求推薦傳送重要檔案的朋友可以使用 Firefox Send 線上傳檔小工具，會推薦它是因為 Firefox Send 主打透過安全、隱私、加密過的管道來傳送檔案，而且不用註冊帳號開啟網頁就能上傳檔案，產生的加密鏈結有效時間只有 24 小時，中途只要有被下載過ㄧ次該鏈結也會跟著失效，就不用擔心重要檔案一直存在網路世界裡。

Firefox Send 線上傳檔：https://send.firefox.com/

▽ ㄧ次只能上傳一個檔案，如果是多個檔案可以用成壓縮檔，這樣就不用一個一個文件、圖片上傳了；不用註冊、不用安裝軟體，開啟網頁就能上傳檔案。
Firefox-Send

▽ 接著會顯示上傳進度，單個檔案最大上限是 1GB，上傳速度快慢和我們網路速度有關係唷！

Firefox-Send01

▽ Firefox Send 鏈結失效的規則有兩個：
  • 上傳後產生的鏈結24小時內都有效，ㄧ旦超過時間就立即失效。
  • 上傳後只要下載ㄧ次，該鏈結不論產生幾分鐘也會立即失效。

以上這兩個規則只要達成其中一個該檔案鏈結就會失效。

Firefox-Send03

▽ 檔案上傳後按下「複製到剪貼簿」，就可將鏈結複製後傳給朋友，這是朋友收到鏈結後開啟的畫面，只要下載就可以了。

Firefox-Send04

不論是超過24小時、還是檔案被下載過ㄧ次，同一個網址再被開啟時就會顯示「鏈結已失效，或根本不存在！」的頁面顯示。

Firefox-Send05

有秘密檔案需要傳送的話就找 Firefox Send幫忙。

Firefox Send 線上傳檔：https://send.firefox.com/

更多資訊請參考：
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取

Firefox Send 一次性加密檔案傳輸，隱私重要資料不上雲端或免費空間 相關文章


訪客留言

Firefox Send 一次性加密檔案傳輸，隱私重要資料不上雲端或免費空間 參考資料

Reep.io 利用瀏覽器進行 P2P 傳檔，不受檔案大小、速度限制
免費資源網路社群介紹過許多傳檔工具，較早期使用者可能會透過免空來傳送檔案，後來逐漸被即時通訊軟體取代，讓我們藉由軟體將檔案傳給對方。不過網路傳檔經常會遇到一個問題，就是傳送的速度不夠快，或是傳到一半斷線，必須重新開始。
Send Tab to Device :: Firefox 附加元件 - Firefox Add-ons - Mozilla
2015年4月17日 - This add-on allows users of Firefox Sync to remotely open tabs on other Sync-connected devices. To use this add-on, you must have Firefox&nbsp;...
實用傳檔工具，Send by Mozilla 分享 1GB 大檔案無難度 - 手機新聞 | ePrice 比價王
說到 Firefox 大家可能會馬上想到瀏覽器，但 Firefox 的開發商 Mozilla 也有在開發其他網上服務，近期 Mozilla 就開始針對新服務「Send」進行公測。Send 是一個讓網友傳送大容量檔案的跨平台工具，傳送的檔案容量可以高達 1GB，而且完全免費也不需要註冊登記。
[下載] FileZilla v3.26.2 免費 FTP 傳檔軟體（繁體中文免安裝版，無廣告） – 《重灌狂人》
Chrome,Firefox,IE,Opera 瀏覽器 Email 郵件收發、收信軟體 LINE、MSN、即時通訊軟體 下載/上傳工具、P2P、FTP ... 免費空間、貼圖傳檔 各種產生器、製造機 線上服務、實用工具 線上繪圖、轉檔、文書編輯 ...
Firefox Send 私密、加密免費檔案分享服務，下載或24 小時鏈結自動刪除 ...
2017年8月4日 - Firefox Send 私密、加密免費檔案分享服務，下載或24 小時鏈結自動刪除 ... 尤其對於必須以網路傳檔但又需要高度隱私的重要資料來說非常好用。
Firefox Send - 火狐推出“阅后即焚”一次性文件分享服务 | 异次元 ...
Firefox 最近发布了一项全新的“阅后即焚”一次性网盘类功能—— FireFox Send。它可以让用户上传最大 1GB 的文件，并分享给他人下载。与……
Firefox Send - One Page Website Award
Useful One Pager for Firefox Send – a web app that allows you to send once-off files through a safe, private, and encrypted link ???? Send lets you upload and encrypt large files (up to 1GB) to share online. When you upload a file, Send creates a link to
How do I send an e-mail link? | Firefox Support Forum | Mozilla Support
2014年5月10日 - The e-mail link used to be on the orange Mozilla tab on the upper left hand corner- can&#39;t open that now. I am running Windows 7 with Live Mail&nbsp;...
Send Anywhere 最簡單的線上傳檔案工具，點對點傳送或產生下載鏈結（支援所有平台） | App情報誌 2.0
而不用受到 Email 附件大小限制，有很多替代方法可以選擇，例如我先前介紹過 P2P 傳檔工具，或是利用免費 ... 本文要再來介紹一個最近新推出的線上傳檔服務 Send Anywhere ，不同於常見的免空，這項服務允許使用者下載、安裝他們的傳檔工具 ...
Firefox Send – Firefox Web 实验推出发送最大 1GB 的「私密文件 ...
Firfox Send 是测试新功能、提供反馈、帮助打造 Firefox 的项目 Firefox Test Pilot 推出的新服务，用来私密、安全的发送最大 1GB 的文件，下载.....