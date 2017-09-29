網路雖然方便但也暗藏很多危險，雲端硬碟很多但也常有被駭客入侵的新聞，需要傳檔時不知道該選擇哪個免費空間？在這裡需求推薦傳送重要檔案的朋友可以使用 Firefox Send 線上傳檔小工具，會推薦它是因為 Firefox Send 主打透過安全、隱私、加密過的管道來傳送檔案，而且不用註冊帳號開啟網頁就能上傳檔案，產生的加密鏈結有效時間只有 24 小時，中途只要有被下載過ㄧ次該鏈結也會跟著失效，就不用擔心重要檔案一直存在網路世界裡。
Firefox Send 線上傳檔：https://send.firefox.com/
▽ ㄧ次只能上傳一個檔案，如果是多個檔案可以用成壓縮檔，這樣就不用一個一個文件、圖片上傳了；不用註冊、不用安裝軟體，開啟網頁就能上傳檔案。
▽ 接著會顯示上傳進度，單個檔案最大上限是 1GB，上傳速度快慢和我們網路速度有關係唷！
▽ Firefox Send 鏈結失效的規則有兩個：
- 上傳後產生的鏈結24小時內都有效，ㄧ旦超過時間就立即失效。
- 上傳後只要下載ㄧ次，該鏈結不論產生幾分鐘也會立即失效。
以上這兩個規則只要達成其中一個該檔案鏈結就會失效。
▽ 檔案上傳後按下「複製到剪貼簿」，就可將鏈結複製後傳給朋友，這是朋友收到鏈結後開啟的畫面，只要下載就可以了。
▽ 不論是超過24小時、還是檔案被下載過ㄧ次，同一個網址再被開啟時就會顯示「鏈結已失效，或根本不存在！」的頁面顯示。
有秘密檔案需要傳送的話就找 Firefox Send幫忙。
Firefox Send 線上傳檔：https://send.firefox.com/
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