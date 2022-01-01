跨裝置傳送檔案，有推薦的雲端傳檔工具嗎？如果你用膩了一般的免費空間，小編今天要推薦一個非常特殊的免費空間 Ozzillate 聲波無線傳檔工具，它解決了我們上傳檔案後，需要再傳送連結分享給另一個裝置的痛點，Ozzillate 上傳完成後，裝置間透過聲波，就能夠像「隔空抓藥」一般，輕鬆取得下載連結，經常跨裝置傳檔案的朋友，絕對不能錯過這個非常有創意又實用的檔案傳輸方式。聲波傳檔工具有限制單一檔案不能超過 16MB，如果你的檔案超過 16MB，可以用 Smash 免費空間，這個免費空間無檔案大小限制。



Ozzillate 重點功能：



檔案能夠以秒速級的速度傳送到附近任何裝置

無需取得下載人的個資（例如：電子郵件地址、電話號碼等）

無需登入或註冊帳號

僅共享文件，傳送者與接收者不需要交換額外聯絡資料

一次輕鬆將檔案分享給多人（例如：在課堂、演講中）

進入 Ozzillate 官網後，直接按下 SEND 來上傳需要傳輸的檔案。

接著就可以上傳文件啦，上傳文件有個限制，檔案大小不能大於 16MB，而且一次只能傳送一個檔案，挑好要上傳的檔案後，點擊 TRANSMIT 就可以囉。

上傳完成後，會隨機產生一組 64 位元的 ID，此時請打開你的喇叭，這 64 位元的 ID 會透過聲波傳送出來。

最後請接收端打開 Ozzillate 首頁，點擊 Receive 並開啟麥克風，我這邊就以手機來作為示範，手機接收到電腦的聲波後，就會自動開啟下載頁面。如果沒有接收到或環境比較吵雜，發送方可以勾選下方的 UHF 來解決問題。

最後點擊 DOWNLOAD 就可以下載檔案啦。這樣的好處除了不需要傳送檔案下載連結外，也可以一對多一次傳給多人下載，是相當有創意的免費空間，連結準備在下方，有需要的朋友趕緊收藏下來吧。

傳送門：Ozzillate 聲波傳檔免費空間