Ozzillate 免費空間

跨裝置傳送檔案，有推薦的雲端傳檔工具嗎？如果你用膩了一般的免費空間，小編今天要推薦一個非常特殊的免費空間 Ozzillate 聲波無線傳檔工具，它解決了我們上傳檔案後，需要再傳送連結分享給另一個裝置的痛點，Ozzillate 上傳完成後，裝置間透過聲波，就能夠像「隔空抓藥」一般，輕鬆取得下載連結，經常跨裝置傳檔案的朋友，絕對不能錯過這個非常有創意又實用的檔案傳輸方式。聲波傳檔工具有限制單一檔案不能超過 16MB，如果你的檔案超過 16MB，可以用 Smash 免費空間，這個免費空間無檔案大小限制。


Ozzillate 重點功能：

  • 檔案能夠以秒速級的速度傳送到附近任何裝置
  • 無需取得下載人的個資（例如：電子郵件地址、電話號碼等）
  • 無需登入或註冊帳號
  • 僅共享文件，傳送者與接收者不需要交換額外聯絡資料
  • 一次輕鬆將檔案分享給多人（例如：在課堂、演講中）

聲波傳檔

進入 Ozzillate 官網後，直接按下 SEND 來上傳需要傳輸的檔案。

雲端傳檔

接著就可以上傳文件啦，上傳文件有個限制，檔案大小不能大於 16MB，而且一次只能傳送一個檔案，挑好要上傳的檔案後，點擊 TRANSMIT 就可以囉。

雲端傳檔案

上傳完成後，會隨機產生一組 64 位元的 ID，此時請打開你的喇叭，這 64 位元的 ID 會透過聲波傳送出來。

檔案互傳網頁

最後請接收端打開 Ozzillate 首頁，點擊 Receive 並開啟麥克風，我這邊就以手機來作為示範，手機接收到電腦的聲波後，就會自動開啟下載頁面。如果沒有接收到或環境比較吵雜，發送方可以勾選下方的 UHF 來解決問題。

檔案傳輸網站

最後點擊 DOWNLOAD 就可以下載檔案啦。這樣的好處除了不需要傳送檔案下載連結外，也可以一對多一次傳給多人下載，是相當有創意的免費空間，連結準備在下方，有需要的朋友趕緊收藏下來吧。

傳送門：Ozzillate 聲波傳檔免費空間

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